Barletta: 'La Bella e la Bestia - Desigual' Recital, un inno all’inclusività

BARLETTA - Il Centro Socio Educativo Riabilitativo A.I.A.S. di Barletta presenta con orgoglio il recital “La Bella e la Bestia - Desigual”, un evento unico che combina arte, sensibilità e inclusione sociale. La presentazione ufficiale si terrà lunedì 9 dicembre alle ore 19:00 presso il Cinema Paolillo di Barletta, mentre lo spettacolo andrà in scena il giorno seguente, martedì 10 dicembre alle ore 18:00, nella stessa location.

La conferenza stampa

All’incontro del 9 dicembre parteciperanno:

Domenico Lamantea , vicepresidente A.I.A.S.;

Sibilia Lacalamita, coordinatrice dell'iniziativa;

Le professoresse Sfregola e Catacchio dell'I.I.S.S. "Leontine e Giuseppe Denittis" di Barletta;

Il comico e presentatore Donato Francone;

; Rappresentanti delle aziende sponsor Pennetti Lab/Gsm, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Un recital per celebrare la diversità

“La Bella e la Bestia - Desigual” rappresenta un inno alla diversità e un’opportunità per mettere in scena una reinterpretazione di una delle fiabe più amate, impreziosita dalla collaborazione tra le studentesse della classe 5° F dell’I.I.S.S. “Denittis” e i ragazzi speciali dell’A.I.A.S. Lo spettacolo, oltre a raccontare temi universali come amore, intolleranza e ingiustizia sociale, celebra la ricchezza della diversità e la forza dell’inclusione.

Il recital offrirà momenti di riflessione e divertimento, sottolineando come la creatività e l’arte possano abbattere barriere, valorizzare le differenze e promuovere l’empatia e la crescita personale.

Un evento per tutta la comunità

L’intera comunità è invitata a partecipare sia alla conferenza stampa sia allo spettacolo. Il costo del biglietto è di 8 euro, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore degli ospiti dell’A.I.A.S., contribuendo al sostegno delle attività del centro.

Non mancate a questo appuntamento speciale, dove l’arte e l’inclusività si incontrano per regalare un’esperienza emozionante e indimenticabile.