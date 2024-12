'Buon Compleanno Taranto Comix', la decima edizione il 14 e 15 dicembre al Palafiom a Taranto

TARANTO - Il Taranto Comix, organizzato da "Taranto Comix Associazione Culturale" nella sua veste invernale, compie 10 anni : il 14 e il 15 dicembre gli appassionati di fumetti e videogiochi di Taranto e di tutta la Puglia (e non solo) si daranno appuntamento al Palafiom. - Il Taranto Comix, organizzato da "Taranto Comix Associazione Culturale" nella sua veste invernale, compie 10 anni : il 14 e il 15 dicembre gli appassionati di fumetti e videogiochi di Taranto e di tutta la Puglia (e non solo) si daranno appuntamento al Palafiom.





Il titolo di questa edizione è "1NFINIT0" e celebra questo decimo compleanno con la bellissima illustrazione è stata realizzata da Carlo Cid Lauro coadiuvato d Angela Minichini nella colorazione. I due artisti hanno rappresentato al meglio il clima di festa e l’atmosfera natalizia che avvolgono questa edizione.





"Il Taranto Comix è un evento nevralgico per il tessuto culturale tarantino che coinvolge appassionati ed intere famiglie e siamo orgogliosi di spegnere la nostra decima candelina in un periodo magico come quello natalizio" commentano gli organizzatori Luigi Minonne e Andrea Romandini "Quest’anno abbiamo concentrato i nostri sforzi per dare agli utenti una maggiore fruibilità degli spazi; il Taranto Comix continua con il suo processo di crescita!".





Quali sono le novità dell'edizione 2024?





Sono due le grandi novità di questa decima edizione.

La prima riguarda il ritorno di uno show musicale di Sabato 14 Dicembre alle ore 20.30 con Disneiamo, spettacolo che ripercorre i musica i più grandi capolavori animati creati dal papà di Topolino dal 1937 fino ai nostri giorni, tra medley, sketch e canzoni indimenticabili che hanno fatto sognare intere generazioni. Uno show live frizzante e interattivo con tre protagonisti d’eccezione legati da sempre al mondo dei cartoons. Un’occasione per vivere tutta la magia dei sogni Disney in un unico spettacolo con protagonisti Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini.

La seconda, invece, riguarda un upgrade del progetto "More Space, More Fun", che porta maggiore valore e (soprattutto) maggiore spazio all'interno del Taranto Comix. Quest’anno infatti abbiamo "ingrandito" lo spazio interno del palazzetto fruibile al pubblico tramite l’utilizzo del piano superiore ed al piano terra del Palafiom recentemente ristrutturato e in cui ci saranno diverse aree tra cui l’area gioco gestita da Mek Toys che, insieme agli amici de La Tana dei Goblins, sono pronti a farvi scoprire le tante novità legate al fantastico mondo dei giochi da tavolo e che gestiranno da quest’anno anche l’area con mattoncini colorati. Al primo piano sarà possibile giocare di ruolo con Paizo Organized Play, immergersi nelle atmosfere de Il Trono di Spade con GOT Puglia, fare un salto indietro nel tempo con Tou.Play e divertirsi con gli originali Meet & Greet del Tarantula PostStore. Rinnovata ed ingrandita anche la sala che ospite il nostro ormai celebre Artist Alley, dove incontrare artisti affermati ed esordienti, intenti a disegnare tutto il giorno. Allo stesso piano, troverete Animatà Academy, capitanata da Nicola Sammarco e la sua squadra di autori. Con loro, un ospite d’eccezione: Francesca Fedele, direttamente da Netflix e Pixar.





Ospiti e attività





Diversi gli ospiti di punta di questa edizione tra cui spiccano Marco Merrino, conosciuto online come Croix89 continua a far parlare di se dopo oltre 13 anni di carriera e suo fratello Francesco Merrino, creator e performer capace di trascinare chiunque nel suo mondo.

Molto risalto viene dato al comparto doppiatori grazie alla presenza di Alex Polidori che vanta quasi 25 anni di carriera nel doppiaggio. Nei suoi lavori da doppiatore troviamo Nemo in Alla ricerca di Nemo, Koda in Koda fratello orso, doppiati entrambi in tenera età. Dal 2016 è la voce dello Spider-Man interpretato da Tom Holland, in tutti i film del Marvel Cinematic Universe e anche nelle serie animate. Ha doppiato Tom Holland in ben 15 film.

Proseguiamo con Manuel Meli che ne Il Gladiatore 2 è la voce di Annone senza dimenticare Lyle Menéndez, Ken Kaneki, Zoro, Aladdin, Joffrey Baratheon da lui doppiati.

Chiudiamo in bellezza con il grandissimo Pietro Ubaldi ormai uno dei "regular" della nostra fiera.

Non può di certo mancare la Gara Cosplay – grazie alla collaborazione di Antonella Fazio, in arte Lady Nakama, del Nakama Comics&Manga – con la sfilata canonica del sabato e la premiazione della domenica. Agguerritissimi cosplayers si sfideranno sfilando su una passerella appassionante ed estrosa e mostreranno i loro costumi per aggiudicarsi il titolo di Miglior Cosplay Maschile - Miglior Cosplay Femminile - Miglior Gruppo Cosplay - Miglior Cosplay in assoluto.

Grande novità di questa edizione è la presenza in giuria di Ambra Pazzani, una delle cosplayer più conosciute in Italia. L’apprezzamento del pubblico per il suo lavoro la porta a essere spesso ospite e giurata in molteplici eventi e fiere italiane che abbracciano il mondo del Cosplay, nonché a essere selezionata da aziende come Warner Bros, Riot, Ubisoft, Nintendo, HoYoverse e molte altre per realizzare sartorialmente e artigianalmente molteplici costumi e indossarli lei stessa per gli eventi di lancio e le campagne social dei loro prodotti di punta. Fonda nel 2023 con due soci la realtà Cospro con l'obiettivo di professionalizzare definitivamente il Cosplay in Italia per tutta la community e lavorando con realtà come Disney, LEGO e Prime Video.

Ritorna il Gruppo Modellisti Jonici. che omaggerà i più piccoli con kit di montaggio e un workshop sul modellismo, e l’Escape Rooms di Bruum Escape con “La roulotte del Cartomante”, per tutti coloro che desiderano cimentarsi in rompicapo all’ultimo respiro. E se amate i videogames, venite a provare i simulatori di guida di Apulia Gaming.

Spazio anche ai più piccoli che, oltre a divertirsi nelle aree gioco, saranno proprio loro a mettere alla prova la creatività partecipando ai corsi gratuiti di disegno organizzati da Grafite Kids. Non solo, con il "Cosplay Challenge Kids" giovanissimi cosplayers potranno indossare i panni dei loro personaggi preferiti.

Finite le novità? No di certo! Per farvi tornare indietro nel tempo e rivivere una delle più affascinanti saghe cinematografiche, ci sarà una Delorean DMC-12 ORIGINALE, immatricolata in California e importata dall’Olanda, con tanto di certificato di auto storica.

E poi quiz a tema anime con Massi Cande e il suo show, esibizioni di K-Pop con QT Dream, Meet & Greet con gli ospiti presenti durante il weekend della manifestazione.





I fumettisti ospiti del Taranto Comix 2024





Il Taranto Comix darà sempre massimo risalto alla Nona Arte e per questa decima edizione abbiamo voluto ospitare tantissimi artisti di calibro nazionale e non solo.

Partiamo da Carlo Cid Lauro che, oltre altro ad aver realizzato l’illustrazione di questa edizione, presenta il suo ultimo numero di GhostGun, edito da Saldapress.

Per gli amanti del mondo Disney, il Taranto Comix è lieto di ospitare Casty, pseudonimo di Andrea Castellan, considerato uno dei maggiori autori di fumetti Disney del panorama internazionale. Sceneggiatore e disegnatore di successo, il suo Topolino ci fa rivivere le atmosfere delle storie più classiche del famoso topo. Con lui, presente anche Michela Frare, disegnatrice eccezionale, da poche settimane in tutte le librerie con il suo PaperPuccini.

Insieme a loro, in Artist Alley Pro troverete anche: Emanuele Ercolani, ultimamente in edicola sulle pagine di Dragonero; Rocco Casulli e Gianluca Renzi, con la presentazione della graphic novel La Corporation; e il tarantinissimo Enzo Rizzi e il suo Heavy Bone.

Fumettisti in Artist Alley (primo piano): Andrea Buongiorno, Alessandro Amoruso, Raffaele De Leo, Sofia Balestrucci, Davide Valente (Silly Studios), Giuseppe Sansone, Elio Michelotti, Silvia Contessa, Daniele Ciciriello, Luna Montatore, Gabriele Benefico, Gianfranco Vitti, Coma Empirico, Noemi Senapo, Shanaru.

Immancabile la presenza della scuola Grafite con l’infaticabile Gian Marco De Francisco che in compagnia di Giuseppe Latanza, Fabrizio Malerba, Francesca Vivacqua, Benedetto Gemma, Domenico Sicolo, Antonio Antro, Marina Mundo, Francesca Vivacqua, sosteranno gli allievi presenti in fiera e che per due giorni si alterneranno durante le sessioni di live sketching. Grazie a loro, il popolo del Taranto Comix potrà conoscere Marco Checchin, special guest dello stand Grafite, vincitrice nel 2023 del Lucca Project Contest e che a Taranto presenta "Questi Muri" il suo libro di esordio, in un talk condotto dal buon Domenico Bottalico.

Le case editrici presenti al Taranto Comix 2024:

- Penna Nera, con un parco autori composto da fumettisti e illustratori

- Nippon Shock, con Andrea Yuu Dentuto, Sara Torre e Cristina D’Auria;

- Ottocervo, con i suoi volumi presenti allo stand Mandese

- Tantacle, con i suoi ideatori Andrea Scoppetta e Gian Luca Maconi, accompagnati da Fabiana Fiengo e Rossana Elena De Rosa. Con loro, il buon Pino Cuozzo e la sua Cup Of Pino.





Il palco





Cerimonieri e coordinatori di tutte le attività sul palco saranno Francesco Pavone e Riccardo Cantù oltre all’immancabile Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria per altri appuntamenti, tra cui i tanto attesi Ink Wars, ossia le sfide tra fumettisti: sabato 14, Michela Frare vs Fabiana Fiengo e domenica 17, Carlo Cid Lauro vs Andrea Scoppetta. Da non perdere.

Altre attività di sicuro interesse saranno:

- VOCI INTONATE con Manuel Meli e Alex Polidori i quali, oltre ai rispettivi show di doppiaggio, portano in scena questo spettacolo musicale accompagnati dal compositore Gianfranco Greco;

- IL VIOLINO ANIMATO con Lucia la Rezza;

- ULTIMATE TALK su Cinecomics e Fumetti con Pino Cuozzo e Nerd Tales

- presentazioni dei libri "Metti, una sera e Taranto" con Giuseppe Sansone ed Elio Michelotti, e "La Famiglia Lerri" con Giuseppe Gallo.





Prezzo biglietto





Biglietto giornaliero online: euro 10 (sul sito Postoriservato.it al seguente link: www.postoriservato.it/showProductList.html?idOrganizers=269

Biglietto giornaliero al botteghino (aperto Sabato 14 e Domenica 15 presso il Palafiom): euro 12 (sino ad esaurimento biglietti)

Ingresso libero per disabili (paga solo l'accompagnatore) e per bambini fino a 3 anni.

Biglietterie fisiche dove acquistare il biglietto giornaliero:

- Nakama Comics & Manga | Corso Piemonte n°89, Taranto

- GamesTime | Via Cavallotti n°51, Taranto

- MekToys | Viale Europa n°116/a, Talsano (TA)

- All Digital | Via Roma n°148, San Giorgio Ionico (TA)

- Emporio Urahara | Viale Marconi n°59, Massafra (TA)

- ZeroDistanze | Via Pirandello n°3, Grottaglie (TA)





INFORMAZIONI:

Cell: 3498784615 - 3284275021