'Christmas Melodies': concerto natalizio nella Cattedrale di San Sabino a Bari

BARI – Questa domenica, alle ore 18:30, la splendida cornice della Cattedrale di San Sabino a Bari ospiterà il concerto “Christmas Melodies”, secondo appuntamento della rassegna “Natale con il cuore”, organizzata da FPM - Fondazione Pugliesi per la Musica. Questo evento gratuito, realizzato con il contributo del Comune di Bari, promette di regalare una serata indimenticabile all’insegna della musica, della tradizione e della solidarietà.

Un programma musicale d’eccezione

La serata si aprirà con un’esclusiva esibizione del duo composto dal pianista M° Vito Della Valle di Pompei e dalla violinista Ilaria Catanzaro, che proporranno un repertorio raffinato. A seguire, il Coro Polifonico “Luigi Capotorti”, composto da cinquanta voci, quartetto d’archi, pianoforte e voce solista, diretto dal M° Nicola Petruzzella, interpreterà celebri melodie natalizie e brani classici, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Un evento culturale unico

In collaborazione con San Paolo Patrimonio, parte del Gruppo Editoriale San Paolo, i partecipanti potranno ammirare in anteprima “La Grande Bibbia del Giubileo 2025”, un’opera straordinaria che celebra i cento anni di grazia del Giubileo e il cammino della Congregazione Religiosa legata al Gruppo Editoriale San Paolo.

“Natale con il cuore”: tradizione, innovazione e solidarietà

Alla sua prima edizione, la rassegna “Natale con il cuore” nasce per promuovere il patrimonio musicale pugliese, offrendo spazio e visibilità ai giovani talenti e creando un ponte tra tradizione e futuro. La manifestazione include concerti e conferenze-laboratorio ad ingresso gratuito, rendendo la musica uno strumento di inclusione e valorizzazione culturale.

L’evento conclusivo si terrà domenica 29 dicembre alle ore 19:30 presso Villa Artemisia, con una conferenza-spettacolo dal titolo “Musica e Psiche: Sonorità musicali e stati d’animo”, che esplorerà il legame tra musica ed emozioni grazie alle performance di Giuseppe De Trizio e Maria Giaquinto dei Radicanto e Claudio Boccia.

La missione della FPM

“Con ‘Natale con il cuore’ celebriamo la musica come strumento di connessione tra passato e futuro, puntando sulla Cultura del Dono e sull’inclusione sociale,” spiega Costantino Mastrorilli, di FPM - Fondazione Pugliesi per la Musica. “Ringraziamo i nostri sostenitori, partner e sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa, e invitiamo tutti a partecipare per vivere insieme la bellezza e la solidarietà di questo Natale.”

Partner e collaborazioni

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di ASPIC - Scuola Superiore Europea di Counseling - Sede di Bari, Fitel Puglia, Assicral APS, Confimpresa Puglia, Associazione Luigi Capotorti di Molfetta, Effetto Farfalla APS, e con il contributo di San Paolo Patrimonio.

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale: www.fondazionepugliesiperlamusica.com.

Un’occasione da non perdere per vivere la magia del Natale attraverso la musica e l’arte, nel cuore di Bari.