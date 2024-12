'Sottosopra Christmas Edition', Tony Effe e Anna in concerto al Pala Live di Lecce

Il 2024 l'ha vista premiata da Billboard come Woman Of The Year dell’industria musicale.

Durante i suoi concerti, Anna Pepe sa come trascinare il pubblico in un’atmosfera energica e coinvolgente, con beat potenti e ritmi travolgenti che trasformano ogni performance in un’esperienza condivisa e vibrante.



Tony Effe, tra i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2025, firma con la Dark Polo Gang nel 2018 con Universal Music Italia. Viene pubblicato “Trap Lovers” della Dark Polo Gang, che porta il gruppo all’attenzione del pubblico mainstream con il successo dei singoli “Cambiare Adesso” (doppio Disco di Platino) e “British” (Disco di Platino). L’album diventa un cult e la DPG segna un solco generazionale con la loro musica dando via a una nuova onda musicale in Italia.

Dopo collaborazioni con numerosi artisti, nel 2021 Tony Effe debutta da solista con Untouchable, il suo primo album. Il disco mette in contrasto il lusso sfrenato, tra piscine e collane di diamanti, e i guai della vita di strada, tra droga e crimini. Tra i singoli appartenenti all’album, emergono varie collaborazioni: Ke lo ke(con Lazza), Escort Lover (con Guè), Balaclava (con Capo Plaza) e Mi piace (con Sfera Ebbasta). Ma il feat. che stupisce maggiormente è quello con Side Baby nel brano Luce a Roma, che ricorda i due ai tempi della DPG.



Lungo il 2022 il rapper collabora con diversi artisti: VillaBanks in Il Doc 2, MamboLosco in SI e Rose Villain in Michelle Pfeiffer.



Nel 2023 Tony Effe torna con un nuovo singolo, Boss, che campiona il brano In Da Club di 50 Cent, una delle hit più popolari di sempre. Il brano riscuote fin da subito un enorme successo. Infine come non citare la ultima hit Sesso e samba, tormentone dell’estate e i sold out agli ultimi concerti di Roma e Milano. È attesa la sua performance al Teatro dell’Ariston per il Festival per eccellenza della canzone italiana la dall’11 al 15 febbraio 2025.



Il palco del Pala Live aspetta, quindi, due “purosangue” urban perfettamente in linea con lo spirito che il Sottosopra Fest ha portato avanti nell’ultimo decennio promuovendo musica di qualità e di tendenza e riempiendo ogni tappa. Numeri sì, ma soprattutto la volontà di dare al territorio qualcosa in più, accogliendo le esigenze dei più giovani ascoltatori e fruitori di musica e restituendo grandi spettacoli degni dei palchi più rinomati.



Stavolta il Sottosopra Fest Christmas Edition chiude l’anno in bellezza con un live che già si preannuncia incredibile e che darà il là alla prossima edizione.



Prevendite disponibili qui:



Ticket One



Organizzazione



Faraway Agency Nel 2023 Tony Effe torna con un nuovo singolo, Boss, che campiona il brano In Da Club di 50 Cent, una delle hit più popolari di sempre. Il brano riscuote fin da subito un enorme successo. Infine come non citare la ultima hit Sesso e samba, tormentone dell’estate e i sold out agli ultimi concerti di Roma e Milano. È attesa la sua performance al Teatro dell’Ariston per il Festival per eccellenza della canzone italiana la dall’11 al 15 febbraio 2025.Il palco del Pala Live aspetta, quindi, due “purosangue” urban perfettamente in linea con lo spirito che il Sottosopra Fest ha portato avanti nell’ultimo decennio promuovendo musica di qualità e di tendenza e riempiendo ogni tappa. Numeri sì, ma soprattutto la volontà di dare al territorio qualcosa in più, accogliendo le esigenze dei più giovani ascoltatori e fruitori di musica e restituendo grandi spettacoli degni dei palchi più rinomati.Stavolta il Sottosopra Fest Christmas Edition chiude l’anno in bellezza con un live che già si preannuncia incredibile e che darà il là alla prossima edizione.Faraway Agency



Instagram



SottoSopraFest

LECCE - Se c’è una cosa che non si ferma mai, quella è la musica: lo sanno bene gli organizzatori del Sottosopra Fest che, dopo un’iconica estate 2024 con artisti del calibro di Capo Plaza, Rose Villain, Guè e tanti altri, annuncia un imperdibile appuntamento invernale.Domenica 22 dicembre 2024 il Pala Live di Piazza Palio a Lecce ospiterà il grande live di Tony Effe e Anna, rapper italiani tra i più coinvolgenti e di tendenza, i cui numeri tra ascolti e sold out fanno girare la testa.Anna è una delle nuove promesse della scena musicale italiana, capace di fondere influenze urban, pop e trap con uno stile unico e fresco. Lanciata grazie al successo virale della hit "Bando" – brano che ha rapidamente conquistato le classifiche e le piattaforme di streaming – Anna si è affermata come una voce inconfondibile e giovane, diventando rapidamente un’icona per la Generazione Z. Nel 2020 realizza collaborazioni di prestigio, su tutti quella con Gue Pequeno Bla Bla. Due anni dopo pubblica 3 di cuori con Lazza e il suo primo EP Lista 47. L’estate del 2023 rappresenta un altro momento di grande successo, grazie alla canzone Vetri neri pubblicata in collaborazione con Ava e Capo Plaza. Il singolo ha ottenuto 3 Dischi di Platino in Italia.