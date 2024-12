Consiglio Regionale. Bilancio Autismo, Mazzarano: 'Garantiti 4,5 mln per le spese sostenute dalle famiglie. Terzo anno consecutivo'

"E’ estremamente importante che la Regione sostenga le famiglie dei bambini affetti dai disturbi dello spettro autistico, che devono affrontare spese considerevoli per garantire loro il trattamento con metodo Aba e con tutte le altre terapie riconosciute dalla scienza. Per questo motivo ho insistito perché questo contributo venisse confermato per il terzo anno consecutivo". Interviene così il consigliere e presidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia Michele Mazzarano a proposito della previsione di 4,5 milioni di euro per il 2025.