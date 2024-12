'Dalla parte di noi donne', un progetto volto a sensibilizzare le donne sulla prevenzione ginecologica

ASL Lecce: "Dopo il successo del primo appuntamento di ottobre, il 10 gennaio una nuova giornata di prevenzione ginecologica gratuita"





LECCE – Grande successo per il primo appuntamento presso l’ASL Lecce, che lo scorso ottobre ha aderito al progetto "Dalla parte di noi donne" promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati. L’iniziativa ha offerto una giornata di informazione e sensibilizzazione con visite ginecologiche gratuite, riscuotendo un’ampia partecipazione. Visto il successo della prima giornata e l’eccezionale adesione, gli organizzatori hanno programmato una seconda giornata per venerdì 10 gennaio, sottolineando l’importanza di progetti che promuovono la prevenzione e facilitano l’accesso a controlli specialistici in ambito ginecologico.





"Dalla parte di noi donne" nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa, di carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma e si sta svolgendo in 20 Aziende Sanitarie italiane, tra cui la ASL Lecce.





"Il successo del primo appuntamento ha confermato l’importanza della prevenzione ginecologica per il benessere delle donne. Con questa seconda giornata, ci impegniamo ad essere ancora più vicini a tutte loro nel loro percorso di prevenzione" dichiara la Dott.ssa Elisabetta De Matteis, Responsabile della UOSVD Screening oncologici dell’ASL Lecce "Potenziamo, con iniziative come questa, un’attività quotidiana e capillare di prevenzione che coinvolge consultori e ospedali in una rete di professionisti attenti e dediti alla salute delle donne" conclude l’Avv. Stefano Rossi, Direttore Generale dell’ASL Lecce.





Accedendo alla piattaforma dallapartedinoidonne.it sarà possibile iscriversi e prenotare una visita ginecologica a partire da venerdì 20 dicembre. Le visite si terranno venerdì 10 gennaio, dalle 14 alle 19, presso:

- Poliambulatorio-Ginecologia, Cittadella della Salute di Lecce, Piazza Bottazzi 73100 Lecce;

- Consultorio di Nardò, Via Spagna 51, Via XXV Luglio scala A I° piano (LE);

- Consultorio di Martano, Via Fratelli Cervi, 73025 Martano (LE).





Nel caso in cui i centri abbiano già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, è possibile iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento.

Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.