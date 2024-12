Controlli intensificati a Bari: rintracciati due cittadini extracomunitari irregolari

BARI - Nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio volute dal Questore di Bari per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità, la Polizia di Stato ha arrestato e rintracciato due cittadini extracomunitari in soggiorno irregolare sul territorio nazionale.Il primo arresto riguarda un cittadino gambiano di 19 anni, ritenuto responsabile di aver danneggiato diversi apparati di videosorveglianza all’interno del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Bari, nonché numerose autovetture parcheggiate nella zona di Santo Spirito. Il giovane è stato immediatamente rintracciato dalla Polizia e trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Bari, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, che lo obbliga a lasciare il paese.Il secondo intervento ha coinvolto un cittadino nigeriano di 36 anni, sorpreso mentre occupava abusivamente un immobile di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Al termine dei controlli, il nigeriano ha ricevuto il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bari e l'Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro i termini previsti.