Conversano per cinque giorni protagonista di 'Tradizioni e cantine'

CONVERSANO - Cinque giorni, dal 4 gennaio al 12 gennaio, dedicati al bere bene e al mangiare bene. Ma non solo. A Conversano arriva “Tradizioni e cantine”, l’evento enogastronomico e culturale organizzato dall’associazione Bolle, supportato dal tour operator Pugliamare e promosso da Puglia Promozione, con il patrocinio del Comune di Conversano.«Con questo progetto vogliamo portare turisti e pugliesi a conoscere le nostre cantine – racconta la presidente dell’associazione Bolle, Cinzia Siciliani – grazie a questi itinerari accompagneremo i partecipanti nelle aziende vinicole specializzate nella produzione di Bollicine con metodo classico e ancestrale, parleremo di vino, di eccellenze locali e di tradizioni gastronomiche pugliesi, trascorrendo insieme delle giornate all’insegna del bere bene e mangiare bene, e alla scoperta del centro storico di Conversano e delle sue bellezze».Si parte il 4 gennaio: ritrovo presso l’infopoint in piazza Castello, partenza per il frantoio D’Orazio. Qui, i partecipanti potranno assistere a una degustazione di olio pugliese e di prodotti tipici. Il tour prosegue verso Castellana Grotte, per assaggiare i vini della Cantina Aiello e passeggiare tra i vigneti, per finire con un brunch nella suggestiva location della cantina. Nel pomeriggio, invece, tutti con le mani in pasta per imparare a preparare i dolci natalizi tipici della nostra tradizione. Al termine una visita guidata nel centro storico, condurrà i visitatori alla scoperta delle bellezze di Conversano con un brindisi a base di vin-brulé tra i mercatini.Il 5 gennaio la giornata sarà dedicata alle degustazioni di prodotti tipici e vini locali, dalle 10.30 alle 18 con intrattenimento musicale dal vivo.Grande festa per l’Epifania. Il 6 gennaio si svolgerà il secondo Experience Day. Si parte alle ore 10.30 con la cooking class dedicata alla preparazione di piatti e dolci natalizi pugliesi. Al termine i partecipanti gusteranno quello che hanno preparato. Nel pomeriggio, alle 15.30 si prosegue con il laboratorio dedicato alle luminarie pugliesi, per scoprire come nascono e come si realizzano. Per finire, passeggiata e visita guidata alla scoperta del centro storico di Conversano e dei mercatini natalizi, con degustazione dello Spumone presso il Caffè dell’Incontro.L’11 gennaio, dopo la visita con degustazione al Frantoio D’Orazio, si parte per le Tenute Chiaromonte (di Acquaviva delle Fonti) per un wine tour, con visita ai vigneti e assaggio di vini locali, bruch in cantina e a seguire, corso di cucina pugliese. A conclusione della giornata, passeggiata e visita guidata tra i mercatini nel centro storico di Conversano.Il 12 gennaio è la volta del Christmas Trekking. Partenza alle 9.30 dal lago di Sassano (Conversano), passeggiata ecologica per le campagne, con soste panoramiche e racconti sul paesaggio circostante. Al termine i partecipanti arriveranno in una masseria, dove potranno gustare squisite prelibatezze pugliesi e pranzare immersi nella natura.«Questo progetto ha come obiettivo quello di promuovere il patrimonio vitivinicolo, culturale, paesaggistico e delle tradizioni pugliesi. – racconta Vanni Lofano di Pugliamare – Siamo convinti che il turismo esperienziale attraverso il contatto diretto con piccoli produttori locali, laboratori di cucina tipica e percorsi tematici sia uno dei modi più belli e autentici per conoscere e far conoscere la nostra regione, attirando viaggiatori interessati a scoprire la Puglia, che è splendida anche durante il periodo invernale».: +39 393 570 5766