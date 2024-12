Cooking Quiz: l’Istituto Alberghiero 'A.Consoli' di Castellana Grotte vola alla finale nazionale

CASTELLANA GROTTE - Cooking Quiz, il progetto didattico che coniuga formazione e divertimento negli Istituti Alberghieri italiani e da quest’anno europei, ha fatto tappa all’IIS “A. Consoli” di Castellana Grotte, coinvolgendo gli studenti e le studentesse che hanno dimostrato grande competenza nelle diverse attività proposte. La docente Daniela Rinaldi, membro del Comitato Scientifico del Cooking Quiz, ha affascinato le classi con la sua lezione.A conquistare il pass per la finalissima nazionale sono state le classi 4B e 4D dell’indirizzo Enogastronomia, 4A dell’indirizzo Pasticceria e 4A dell’indirizzo Sala-Vendita.Il Cooking Quiz non si limita a trasmettere competenze tecniche: affronta anche temi cruciali come la sana alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e la lotta allo spreco alimentare. Grazie alla collaborazione con i Consorzi Nazionali (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA), particolare attenzione sarà dedicata al corretto smaltimento degli imballaggi, sensibilizzando i futuri addetti ai lavori sull’importanza della sostenibilità ambientale.I veri protagonisti del format sono gli studenti e le studentesse delle classi 4^ degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca. Attraverso la gamification, il concorso trasferirà nozioni e informazioni importanti, per poi valutarne il grado di apprendimento. Saranno proposte sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria classe, nonché competizioni tra classi per determinare il gruppo che accederà alla fase successiva, ovvero la Finalissima Nazionale.Il Cooking Quiz è un progetto ideato da PLAN Edizioni, leader nel mercato editoriale per gli Istituti Alberghieri, e coordinato da PEAKTIME, in collaborazione con un prestigioso Comitato Scientifico composto da ALMA, - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, dalla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) e dalla Nazionale Italiana Cuochi (N.I.C.).Anche quest’anno, il progetto è sostenuto da Re.Na.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri) e da AEHT (Association Européenne des Écoles d'Hôtellerie et de Tourisme), che hanno riconosciuto il valore del format adottandolo come progetto europeo.Tra i partner etici dell’iniziativa spiccano realtà di eccellenza come Assogi, Coal, Confartigianato Imprese – Alimentazione, Consorzio Di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, Consorzio del Prosciutto di Parma, Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano, Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale, Frantoio Perilli, GestCooper, Trevalli Cooperlat, Zwilling.