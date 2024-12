Donazione di una scala per la deambulazione da parte della Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo all'AIPD di Brindisi per i giovani ragazzi del centro

BRINDISI – Oggi, in un’atmosfera di gioia e condivisione, la Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo ha donato una scala per la deambulazione all'AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Brindisi. Questo gesto, simbolo di solidarietà e impegno, rappresenta un passo importante per i giovani ragazzi che frequentano il centro, offrendo loro nuove opportunità per svolgere attività motorie e vivere esperienze significative. – Oggi, in un’atmosfera di gioia e condivisione, la Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo ha donato una scala per la deambulazione all'AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Brindisi. Questo gesto, simbolo di solidarietà e impegno, rappresenta un passo importante per i giovani ragazzi che frequentano il centro, offrendo loro nuove opportunità per svolgere attività motorie e vivere esperienze significative.





La cerimonia, che ha avuto luogo presso la sede dell'AIPD, ha visto la presenza del Direttore Generale della Cooperativa San Bernardo, Giuseppe Natale, il quale ha espresso la sua emozione nel vedere i volti felici dei ragazzi. "Oggi è un giorno speciale – ha dichiarato Natale – perché possiamo contribuire al sorriso e alla crescita di questi giovani. Ogni piccolo passo che possiamo aiutare a fare è una vittoria per tutti noi. La scala che doniamo oggi non è solo un attrezzo, ma un ponte verso nuove esperienze e opportunità".





Tra i presenti, anche Stefania Calcagni, Presidente dell'Associazione AIPD, e il Senatore Michele Saccomanno, Direttore Sanitario dell'associazione. Natale ha inoltre sottolineato l'importanza delle sinergie nel terzo settore: "Insieme, possiamo creare un impatto reale nelle vite di questi ragazzi. La collaborazione tra le diverse realtà sociali è fondamentale per costruire un futuro inclusivo e sostenibile. Ogni azione, per quanto piccola, contribuisce a tessere una rete di supporto che fa la differenza".





La cerimonia è stata arricchita dalla presenza dei genitori, che hanno condiviso momenti di gioia e di emozione, scambiandosi auguri in vista del Natale. Questo incontro non è stato solo un evento di donazione, ma un vero e proprio abbraccio collettivo, un momento di comunità in cui l'affetto e la speranza sono stati i veri protagonisti.