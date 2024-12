Eccellenza Puglia 2024-25, primo pareggio interno del Barletta

- C'è sempre una prima volta anche per il Barletta in fatto di pareggi interni. Nella gara valida per la 17esima giornata di Eccellenza Pugliese, dopo essere passati in vantaggio al 46' con Lavopa, i biancorossi hanno subito la rete dell'Atletico Acquaviva messa a segno al 49' da Bongermino. L'1-1 che ha deciso la gara giocata al Puttilli nel pomeriggio di domenica 1 dicembre 2024 non compromette il primo posto del Barletta. L'attuale capolista del torneo conserva il primato con 45 punti e, con 12 lunghezze di vantaggio sul Polimnia (33), bloccato in casa sull'1-1 dal Bitonto. Nel prossimo e diciottesimo turno, in programma domenica 8 dicembre 2024, il Barletta dovrebbe far visita al Gallipoli. Il condizionale è d'obbligo, per il probabile ritiro della compagine salentina dal primo campionato dilettantistico regionale.