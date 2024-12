'Imprenditrici Domani': presentati i progetti delle aspiranti manager del futuro

BARI - Mercoledì 4 dicembre, nella sede di Porta Futuro a Bari, si è tenuto l’evento conclusivo di “Imprenditrici Domani”, iniziativa di disseminazione della cultura d’impresa nata nell’ambito del progetto One Stop Shop, dalla collaborazione tra Porta Futuro Bari ed Ente Nazionale Microcredito con il supporto di Cervellotik Education.Durante l’evento, aperto da Mina Bonante, responsabile dei servizi di Porta Futuro Bari, le studentesse di numerosi istituti secondari della città metropolitana di Bari, divise in 14 team, hanno presentato in un mini-pitch di circa 4 minuti le proprie idee imprenditoriali sviluppate nel corso del progetto, con l’obiettivo di avvicinarsi al mondo imprenditoriale e sviluppare maggiore consapevolezza sulle tematiche di genere. Una giuria di esperti ha poi valutato e premiato le migliori proposte di start-up pensate per contrastare il gender gap e promuovere le parità di genere.“Quello che abbiamo fatto è un modo nuovo di avvicinare i ragazzi e le ragazze al concetto di autoimpiego – ha detto Mina Bonante -. Nello specifico abbiamo coinvolto le ragazze perché eravamo interessati ad esplorare le idee imprenditoriali al femminile: le migliori saranno frutto di uno studio più approfondito per comprendere quelle che sono le dinamiche che abitano le scuole rispetto al tema dell’imprenditoria e non del lavoro dipendente”.Questo evento è il risultato di un percorso formativo che ha coinvolto decine di studentesse con l’obiettivo di diffondere la cultura di impresa e superare gli stereotipi legati al mondo dell’imprenditoria: attraverso hackathon, formazione su piattaforma e-learning e momenti di confronto pratico, le partecipanti hanno affinato competenze trasversali come il problem-solving, il pensiero creativo e il public speaking, lavorando su idee di start-up orientate al superamento del gap di genere, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.“Quest’iniziativa si inserisce all’interno del progetto One Stop Shop-Invest in Bari – ha spiegato Giancarlo Proietto, coordinatore operativo del progetto -, un’iniziativa consolidata che sta operando attraverso uno sportello e una rete infrastrutturale sul territorio per mettere a sistema e a disposizione tutte le diverse opportunità per facilitare l’ingresso e l’arrivo sul territorio barese di investitori”.“Imprenditrici Domanif” è iniziato con due hackathon, organizzati ad aprile negli istituti “Galileo Ferraris” di Molfetta e “Santarelli-De Lilla” di Bari. Qui le studentesse hanno creato le prime proposte di idee imprenditoriali e poi si sono formate autonomamente sulla piattaforma “School Up”. A novembre hanno poi partecipato a un secondo hackathon per perfezionare i propri progetti e realizzare le loro presentazioni, i “mini-pitch”, sino ad arrivare all’evento conclusivo del progetto, che rappresenta il culmine di un percorso che ha reso le giovani studentesse protagoniste della propria crescita e promotrici di idee innovative per un futuro equo e più inclusivo.Il progetto One Stop Shop è realizzato con i fondi del Patto per Bari, in accordo istituzionale tra la Città Metropolitana di Bari e l’Ente nazionale Microcredito con il coinvolgimento attivo di stakeholders locali e nazionali.Porta Futuro c/o ex Manifattura Tabacchi – via Ravanas, 233 – Bari: 0805282318