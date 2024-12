Francavilla Fontana, ammessi 6 progetti alla fase conclusiva del Bilancio Partecipato

La terza edizione del Bilancio Partecipato sarà una sfida a sei.





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nelle scorse ore gli uffici hanno ammesso alla fase successiva, quella del voto online in programma domenica 22 dicembre, le proposte "Mò si ragiona: uno sportello di ascolto psicologico gratuito a Francavilla Fontana", "Allena i tuoi sogni, anima le tue idee", "Il giardino meraviglioso", "La biblioteca che vorrei", "Ecobello – Progetto di Arte e Consapevolezza Ecologica" e "Alla fonte della storia".





"Il Bilancio Partecipato – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – riesce sempre a sorprendere per la capacità dei cittadini di offrire uno sguardo differente sulla valorizzazione del patrimonio pubblico. Grazie a questo strumento abbiamo recuperato spazi verdi e dato vita ad eventi come il Francavilla Music Festival. Domenica 22 dicembre saranno direttamente i francavillesi a decidere, anche io farò la mia parte da cittadino".





Le sei proposte abbracciano diversi aspetti della vita sociale ed economica.





"Mò si ragiona" di Radici 021 propone la creazione di uno sportello di ascolto psicologico da realizzare in Biblioteca Comunale. "Allena i tuoi sogni, anima le tue idee" dell’ASD Fortitudo in collaborazione con Liceo Scientifico, ITES Calò e ITST Fermi si concentra sul Palazzetto proponendo la realizzazione di un’aula multifunzionale per lo studio e il lavoro, una sala stampa, un campetto sportivo polivalente, e un’area giochi inclusiva.





"Il giardino meraviglioso" dell’Associazione Le Radici e le Ali Arciragazzi propone il recupero e la valorizzazione in chiave inclusiva del fossato di Castello Imperiali. "La biblioteca che vorrei" di Pierpaolo De Padova, Aurora Lanzafame, Kevin Lucchese punta sulla valorizzazione dell’atrio della biblioteca comunale e sul miglioramento dei servizi annessi.





"Ecobello – progetto di arte e consapevolezza ecologica" dell’Associazione ricreativa culturale Imperial Art si pone l’obiettivo di stimolare la cura degli spazi pubblici e il riciclo dei rifiuti tramite laboratori nelle scuole, murales, installazioni artistiche, mostre e incontri. "Alla fonte della storia" proposto dal gruppo Si può fare e da una squadra di professionisti in collaborazione con la Società Operaia e il Terzo Istituto Comprensivo propone di restaurare e valorizzare il fonte battesimale presente nell’atrio di Castello Imperiali.





"Il bilancio partecipato giunto alla terza edizione – prosegue l’Assessore Sergio Tatarano – si conferma ormai un appuntamento a cui un gruppo sempre più nutrito di francavillesi non intende rinunciare. Un esercizio di democrazia e quindi di responsabilità sia in fase di predisposizione delle proposte sia nella fase alla quale siamo arrivati ora, cioè della consultazione. Si potrà votare seguendo una procedura molto semplice pensata proprio per favorire la partecipazione".





Domenica 22 dicembre è prevista la consultazione online per stabilire cosa finanziare e realizzare. A deciderlo saranno con il loro voto i residenti con almeno 16 anni d’età.





"Il Bilancio Partecipato – conclude l’Assessora al Bilancio Eleonora Marinelli – nasce con l’idea di coinvolgere la cittadinanza nei processi decisionali e nelle dinamiche della finanza pubblica. È un’occasione per comprendere da vicino ed in maniera semplificata i meccanismi che regolano i provvedimenti amministrativi. Per questa ragione abbiamo voluto investire 50 mila euro che potranno essere investite in progettualità volute direttamente dalla cittadinanza".





Tutta la documentazione è consultabile sul sito internet istituzionale.