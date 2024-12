'Fimmene!', in scena ad Astràgali Teatro a Lecce lo spettacolo di teatro e musica

Ritorna una delle produzioni più apprezzate della compagnia teatrale realizzata con Anna Cinzia Villani e dedicato ai canti popolari delle donne. Sabato 21 dicembre, ore 20.30 Astràgali Teatro, Via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Sabato 21 dicembre, alle 20.30, presso la sede di Astràgali Teatro di Lecce, per la rassegna "Teatri a Sud", va in scena "Fimmene!", lo spettacolo di teatro e musica di Astràgali Teatro, con la regia di Fabio Tolledi e Anna Cinzia Villani. Sul palco, insieme alla stessa Villani, le attrici Roberta Quarta e Simonetta Rotundo, con le musiche dal vivo eseguite da Fabio Tolledi e la partecipazione dell’attore Matteo Mele.





Lo spettacolo "Fimmene!" è frutto di una lunga ricerca sui canti popolari salentini condotta dalla cantante e ricercatrice Anna Cinzia Villani, in particolare su canti di donne e che parlano delle donne: canti di lavoro e d’amore, canti di nostalgia, canti di lotta e desiderio. Da questi canti, nascono i testi poetici scritti da Fabio Tolledi, la cui poesia è la poesia dei corpi che stanno presso il proprio suono, che si aprono come vie impreviste ad immagini di urgente, essenziale bellezza. Le parole si intrecciano sonoramente alle melodie dei canti che parlano di antichi gesti, della voce che forte trascorre sulla terra e va verso il cielo e il mare. Canti polivocali che portano con sé racconti, visioni di un mondo forse più vicino ai suoi gesti. Un affresco su come le donne vengano raccontate nei canti del nostro patrimonio culturale, e su come esse stesse si raccontino attraverso il canto. Voci di donne che cantano la parola con coraggio ed ironia e che cambiano, attraversando i tempi.





"Teatri a Sud" è una rassegna ideata e promossa da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.





Ingresso libero. Consigliata la prenotazione





whatsapp 3892105991