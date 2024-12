Grottaglie, la 'Storia del Grande Salento' con Lino De Matteis venerdì 6 dicembre

Il nuovo incontro letterario avviene grazie all’ospitalità del presidente di "Anteas Grottaglie" Cosimo Luccarelli e di tutto il direttivo del Centro Culturale “G. Battista” con i numerosi soci che non mancano di partecipare a questi eventi culturali. Nel cuore pulsante della storia e della cultura salentina, emerge la “Storia del Grande Salento”, un’opera che esplora con meticolosa attenzione le radici e l’identità di questa terra affascinante. De Matteis, giornalista e scrittore di lungo corso, ci guida attraverso un viaggio nel tempo, dalle radici dell’antica Terra d’Otranto ai cento anni delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.





«Un libro in controtendenza – spiega Lino De Matteis – per mettere in luce elementi unitari che possono tenere insieme il territorio e trasformarlo in laboratorio di aggregazione, in un mondo sempre più preda di sovranismi e risorgenti nazionalismi. Per ritrovare lo spirito unitario bisogna ripartire dai territori, conoscendo la loro storia per capire il presente e guardare insieme ad un futuro di crescita comune».





Un libro di grande attualità, perché dalla storia di questa terra emerge anche l’indicazione della sua possibile proiezione futura nello spirito confederativo che, pur se con alterne vicende, ha costantemente caratterizzato le tre province di Brindisi, Lecce e Taranto dalla tripartizione fascista della penisola salentina ad oggi.

GROTTAGLIE - Presso la Biblioteca San Francesco de Geronimo di Grottaglie, il Centro Culturale “G. Battista” con l’Anteas Grottaglie, la testata giornalistica oraquadra.info e le Maioliche Caretta, presentano venerdì 6 dicembre, alle 18:30, Storia del Grande Salento (Edizioni Grifo) di Lino De Matteis, l’autore dialogherà con Carla Sannicola, sociologa e la giornalista Lilli D’Amicis, coordina Ciro Marseglia, presidente del Circolo “G. Battista”.