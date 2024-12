Il Natale di Bari brilla su Manhattan: la città protagonista su un grattacielo iconico di New York

BARI - Bari arriva a New York, proiettando il suo spirito natalizio direttamente sui celebri grattacieli di Manhattan, simbolo del Capodanno americano. Il video, condiviso da Ivan Giuliani, membro del Direttivo Giovani Confcommercio Bari-BAT, mostra un tabellone luminoso su uno degli edifici più iconici della città, dove il nome di Bari e il suo messaggio natalizio risplendono nel cuore della Grande Mela.

Un'iniziativa per promuovere Bari nel mondo

L’idea rientra in una strategia di promozione del territorio barese, portando l’attenzione internazionale su una delle città simbolo del Sud Italia, ricca di storia, cultura e tradizioni natalizie. “Questa è un’opportunità straordinaria per valorizzare la nostra terra e farla conoscere al mondo, soprattutto in un periodo di grande visibilità come quello delle festività natalizie,” ha sottolineato Giuliani.

Il messaggio di Bari sulle luci di Manhattan

Nel video, visibile al link fornito, la magia del Natale barese si fonde con l’atmosfera dinamica e vivace di New York, creando un legame simbolico tra due realtà apparentemente distanti ma accomunate dalla voglia di celebrare le festività con entusiasmo e calore.

Un trampolino di lancio per il turismo pugliese

Questa iniziativa rappresenta un passo importante non solo per Bari, ma per tutta la Puglia, rafforzando l’immagine della regione come destinazione turistica di eccellenza. Durante il periodo natalizio, Bari si distingue per le sue luminarie, i mercatini tradizionali e il fascino del centro storico, elementi che ora trovano una vetrina internazionale.

Conclusioni

Il Natale di Bari a Manhattan non è solo un’azione di marketing, ma un segnale di apertura e dialogo con il mondo, portando avanti l’orgoglio di un territorio che sa unire tradizione e modernità. Una scintilla pugliese nel cuore di New York, che promette di lasciare un segno nel panorama internazionale delle festività.