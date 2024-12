Una rivoluzione nella medicina, primo vaccino personalizzato al mondo somministrato in Puglia

BARI – "Sono lieto di condividere una notizia eccezionale che segna una tappa fondamentale nel percorso della medicina personalizzata. Oggi, presso il Policlinico di Bari, è stato somministrato il primo vaccino personalizzato al mondo per prevenire le recidive nei tumori delle vie urinarie. Questo evento rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama delle cure oncologiche. Il vaccino, sviluppato sulla base delle specifiche mutazioni tumorali del paziente, è il risultato del lavoro instancabile della dottoressa Mimma Rizzo e del suo team. Grazie a questa innovativa terapia a base di mRNA, il sistema immunitario avrà la capacità di riconoscere e combattere le cellule tumorali in modo preciso e mirato" si legge, in una nota stampa, a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia. – "Sono lieto di condividere una notizia eccezionale che segna una tappa fondamentale nel percorso della medicina personalizzata. Oggi, presso il Policlinico di Bari, è stato somministrato il primo vaccino personalizzato al mondo per prevenire le recidive nei tumori delle vie urinarie. Questo evento rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama delle cure oncologiche. Il vaccino, sviluppato sulla base delle specifiche mutazioni tumorali del paziente, è il risultato del lavoro instancabile della dottoressa Mimma Rizzo e del suo team. Grazie a questa innovativa terapia a base di mRNA, il sistema immunitario avrà la capacità di riconoscere e combattere le cellule tumorali in modo preciso e mirato" si legge, in una nota stampa, a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.





"La prima paziente a ricevere questo vaccino è una coraggiosa signora di 75 anni, che ha affrontato con grande determinazione la sua battaglia contro il cancro. Questo traguardo non è solo un successo scientifico, ma dimostra come la Puglia possa essere un modello di eccellenza nella ricerca clinica, offrendo ai nostri cittadini la possibilità di accedere a cure all'avanguardia senza dover lasciare la nostra regione. Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento a tutti i professionisti che, con impegno e passione, lavorano per realizzare progetti così ambiziosi. Insieme, stiamo cambiando il futuro della sanità in Puglia" si legge ancora nella nota stampa a cura di Tommaso Gioia.