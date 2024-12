Incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone: distrutte dieci baracche, nessun ferito

FOGGIA - Nella notte a Borgo Mezzanone, nel Foggiano, un incendio ha devastato una decina di baracche nell’insediamento informale abitato da migranti. Fortunatamente, non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, mentre la polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause del rogo.

Le cause del rogo: cortocircuito o braciere acceso

Le ipotesi principali includono un possibile cortocircuito o un braciere lasciato acceso dai migranti per riscaldarsi durante la notte. Il ghetto di Borgo Mezzanone è tristemente noto per le precarie condizioni di vita e per i frequenti incendi che colpiscono le baracche, spesso costruite con materiali facilmente infiammabili.

Una comunità di tremila persone

Secondo le stime della Flai Cgil, l’insediamento ospita circa tremila migranti, con numeri variabili a seconda delle stagioni agricole. La maggior parte dei residenti proviene da paesi come Nigeria, Mali e Congo, e lavora come bracciante nelle campagne della zona.

Le denunce del sindacato e le risorse inutilizzate

Giovanni Tarantella, segretario della Flai Cgil di Foggia, ha sottolineato la gravità della situazione:

“È un dramma che denunciamo da tempo. Per fortuna, questa volta non ci sono state vittime, ma in passato non è andata così.”

Tarantella ha ricordato che sono disponibili fondi del PNRR pari a 104 milioni di euro, di cui 54 milioni destinati specificamente al rifacimento del ghetto di Borgo Mezzanone per creare strutture di accoglienza dignitose. Tuttavia, ad oggi, nessun progetto concreto è stato realizzato.

Un appello al nuovo prefetto

Il sindacato ha rivolto un appello al nuovo prefetto, commissario straordinario per l’area, affinché affronti con urgenza la questione:

“Chiediamo un intervento immediato per garantire condizioni di vita sicure e dignitose a chi vive in questi insediamenti.”

L’incendio di Borgo Mezzanone è l’ennesima testimonianza di una crisi umanitaria che necessita di soluzioni concrete e tempestive.