A Palazzo Pesce di Mola di Bari un omaggio a Benny Goodman: 'Memories of You'

MOLA DI BARI - Venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 21.00, il suggestivo scenario di Palazzo Pesce a Mola di Bari ospiterà il concerto “Memories of You: Benny Goodman”, un raffinato omaggio al re dello Swing. Protagonisti della serata saranno Francesco Manfredi, al clarinetto, e Andrea Gargiulo, al pianoforte.

Un viaggio nella Swing Era

Il concerto rappresenta un tuffo nel cuore della Swing Era, un periodo in cui il clarinetto dominava le grandi orchestre da ballo, spesso rivestendo il ruolo di solista d’eccezione. Tra tutti, il nome di Benny Goodman si impone come simbolo di questo movimento musicale, non solo per la sua straordinaria abilità tecnica, ma anche per la sua capacità di innovare il genere e conquistare le platee di tutto il mondo.

L’atmosfera cameristica di un repertorio intramontabile

La serata proporrà alcuni dei brani più iconici del repertorio di Goodman, come “Flying Home”, “Stompin’ at the Savoy”, e l’intensa “Memories of You”. Manfredi e Gargiulo offriranno una rilettura intima e cameristica di queste composizioni, mettendo in luce le sfumature più profonde e il lirismo nascosto dietro il virtuosismo swing.

Dettagli sull’evento

Il concerto, ospitato nella cornice storica e suggestiva di Palazzo Pesce, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e della musica swing.

Un’occasione per rivivere, in chiave moderna e personale, l’energia e l’eleganza di un’epoca che ha segnato indelebilmente la storia della musica.

Per informazioni e prenotazioni:

📍 Palazzo Pesce, Mola di Bari

📅 Venerdì 13 dicembre 2024

🕘 Ore 21.00