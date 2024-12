Inter - Bayer Leverkusen, Inzaghi: 'Mancata un pò di qualità, serviva qualcosa in più'

MILANO - Arriva contro il Bayer Leverkusen la prima sconfitta dei nerazzurri nella UEFA Champions League 2024/25. A decidere il match, il gol di Mukiele al novantesimo minuto, una rete che interrompe anche la striscia dei cinque clean sheet nerazzurri collezionati nelle prime cinque sfide giocate nella competizione. Al termine del match mister Simone Inzaghi ha commentato il match:

“Non è stata una delle nostre migliori gare. Avevamo di fronte un avversario di assoluto valore. Nei primi 15 minuti hanno preso la traversa, ma poi abbiamo controllato la gara e avremmo dovuto osare di più. Siamo mancati di qualità negli ultimi 25 metri, dispiace perdere la gara in questo modo ma non scalfisce il nostro cammino. Abbiamo fatto troppo poco, dovevamo creare di più: nel primo tempo avevamo la sensazione che nel nostro possesso soffrissero sempre. L’azione del loro gol è stata confusa, dovevamo prestare più attenzione, ma la Champions è questa. Domani saremo probabilmente ancora tra le prime otto e poi dipenderà da noi a gennaio nelle ultime due partite. Dobbiamo andare avanti a testa alta. Ora ci aspettano altre gare per chiudere l’anno.”