Serie B, il Bari cade a Pisa: 2-0 per i toscani all'Arena Garibaldi

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari incassa una sconfitta per 2-0 contro il Pisa nella diciassettesima giornata di Serie B, in una partita che ha visto i padroni di casa prevalere all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Nonostante alcune occasioni, i biancorossi non sono riusciti a trovare la via del gol, subendo la concretezza dei nerazzurri.

Primo tempo: equilibrio e opportunità mancate

Nel primo tempo le squadre si studiano, ma è il Pisa a rendersi più pericoloso. Al 22’, Favasuli va vicino al vantaggio con un’azione che mette in allarme la retroguardia del Bari. Poco dopo, al 31’, Angori sfiora la rete con un tiro insidioso, mentre al 36’ è Tourè a provarci senza successo. Al 39’, anche Piccinini si rende protagonista di un’occasione non concretizzata, lasciando il risultato bloccato sullo 0-0 alla fine della prima frazione.

Secondo tempo: il Pisa affonda il colpo

Nella ripresa, il Pisa parte forte e al 49’ trova il gol del vantaggio con Moreo, che realizza un bel tocco al volo di destro, sfruttando un’azione rapida dei toscani.

I nerazzurri continuano a spingere: al 62’, Tramoni sfiora il raddoppio, mentre al 64’ Caracciolo fallisce un colpo di testa da posizione favorevole. Il raddoppio arriva al 67’, con Piccinini che firma il 2-0 grazie a una girata precisa di sinistro su assist di Canestrelli.

Nel finale il Pisa sfiora il tris: al 88’ Angori si vede negare il gol per un soffio, mentre un minuto dopo Oliveri spreca un’occasione d’oro, lasciando il risultato invariato.

Prossimo impegno per il Bari

Il Bari tornerà in campo sabato 21 dicembre alle ore 15, ospitando il Sud Tirol al San Nicola per l’ultima partita del girone di andata. Una sfida importante per i biancorossi, chiamati a riscattarsi dopo la battuta d’arresto contro il Pisa.

Classifica e morale

Con questa sconfitta, il Bari rischia di perdere contatto con le zone alte della classifica, mentre il Pisa consolida la sua posizione in zona playoff. Una partita che evidenzia la necessità per il Bari di ritrovare compattezza e incisività in vista del prossimo appuntamento casalingo.