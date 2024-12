Lecce, concerto benefico 'Nitecity for Children 2024' al Teatro Apollo: premio alla carriera a Alessandro Quarta

LECCE - Manca poco all’attesissimo Concerto benefico NiteCity for Children che quest’anno si arricchisce di un altro momento emozionante: il Premio alla Carriera - NiteCity for Children, che per il 2024 è stato assegnato al musicista salentino Alessandro Quarta. - Manca poco all’attesissimo Concerto benefico NiteCity for Children che quest’anno si arricchisce di un altro momento emozionante: il Premio alla Carriera - NiteCity for Children, che per il 2024 è stato assegnato al musicista salentino Alessandro Quarta.





Il Premio alla Carriera sarà consegnato ad Alessandro Quarta nel corso della serata organizzata dalle Associazioni Angeli di Quartiere e Figli in Paradiso – Ali tra Cielo e Terra, con il patrocinio del Comune di Lecce.





Appuntamento il 26 dicembre alle ore 20.45 nella splendida cornice del Teatro Apollo.





Alessandro Quarta, già insignito di numerosi riconoscimenti – tra cui quello come "Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo per la Musica" ricevuto a Montecitorio – continua a portare alto il nome del Salento nel panorama musicale internazionale e riceverà il Premio a testimonianza di una prestigiosa carriera ricca di straordinari successi.





Solidarietà e musica per un futuro migliore





Protagonisti della serata NiteCity for Children saranno "I meravigliosi Anni ’70 e ’80" e i musicisti di NiteCity, il gruppo musicale del Maestro Ciki Forchetti, che regaleranno al pubblico un viaggio musicale indimenticabile.

Il progetto NiteCity for Children unisce la passione per la musica al sostegno concreto di cause benefiche. Grazie al supporto di sponsor locali, l’iniziativa ha già raccolto fondi per l'acquisto di importanti strumentazioni mediche destinate ai presidi ospedalieri del Salento.

Anche nel 2024 NiteCity for Children ha raggiunto l’obiettivo con due importanti donazioni: una poltrona per il Centro Trasfusionale di Galatina, per migliorare l’esperienza dei donatori di sangue e uno strumento Pedistirrup per l’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica del P.O. Vito Fazzi di Lecce, a supporto di interventi pediatrici avanzati.

L’intero ricavato della serata contribuirà, inoltre, a finanziare ulteriori donazioni già programmate.

Al concerto NiteCity for Children parteciperanno rappresentanti istituzionali e Dirigenti medici ASL LE.





Alessandro Quarta





Violinista, polistrumentista e compositore, Alessandro è cresciuto musicalmente con i più grandi direttori del mondo come L. Maazel, E. Inbal, C. Dutoit, M. Rostropovich, M.W. Chung, G. Pretre, Z. Metha, ricoprendo per loro ruoli come Violino di Spalla, suonando nelle più prestigiose sale del mondo nel corso di grandi tournèe in Europa, America, Cina, Giappone, Medio Oriente.

Arrangiatore e solista con nomi quali solisti dei Berliner Philharmoniker, Carlos Santana, Lucio Dalla, Mark Knopfler, Boy George, Dionne Warwick, Lionel Richie, Celine Dion, Liza Minnelli, Joe Cocker, Lenny Kravitz, Jovanotti, Amii Stewart e molti altri.

Al momento collabora a progetti internazionali insieme a Roberto Bolle, solisti dei Berliner Philharmoniker, solisti Orchestra Nazionale della Rai di Torino, Quartetto del Teatro alla Scala, Sestetto Stradivari, Solisti Orchestra Accademia Santa Cecilia, Dee Dee Bridgewater, Mike Stern, il Volo, James Taylor, Amii Stewart, Toquinho, Regina Carter, e con molti altri artisti internazionali.

Dopo il successo dei suoi primi due album "One More Time" (2010) e l’autobiografico "Charlot" (2014), nel 2019 presenta il suo tributo ad Astor Piazzolla: "Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla".

Nell’album "Il Tango di Piazzolla" arrangiato da Alessandro, con cura raffinata degli arrangiamenti e ritmo elettrizzante, è presentato dall’artista in tanti palcoscenici internazionali con risultati di consenso magnificamente sempre sold out. Un Album già candidato Grammy.

Alessandro Quarta suona un Alessandro Gagliano, violino rarissimo del 1723 "ex Principe della famiglia Clelia Biondi" e un Giovanni Battista Guadagnini, un altro gioiello del 1761.