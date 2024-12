Lecce, Concerto di Capodanno con l'Ukrainian Radio Symphony Orchestra al Teatro Apollo

LECCE - La Camerata Musicale Salentina celebra l’arrivo del nuovo anno con il tradizionale "Concerto di Capodanno", che quest'anno vede ospite l’Ukrainian Radio Symphony Orchestra guidata dal suo direttore principale Volodymyr Sheiko, in programma sabato 4 gennaio 2025 alle 20,45 al Teatro Apollo di Lecce. - La Camerata Musicale Salentina celebra l’arrivo del nuovo anno con il tradizionale "Concerto di Capodanno", che quest'anno vede ospite l’Ukrainian Radio Symphony Orchestra guidata dal suo direttore principale Volodymyr Sheiko, in programma sabato 4 gennaio 2025 alle 20,45 al Teatro Apollo di Lecce.





Il clima festoso è garantito grazie al consueto repertorio viennese con valzer, ouverture, polke e galop di Johann Strauss figlio, soprannominato il "re del valzer", con brani come il celebre "Sul bel Danubio blu", il "Kaiser-Walzer" e la "Trisch-Trasch Polka". Immancabili poi la “Radetzky-Marsch” di Johann Strauss padre e alcuni brani della tradizione natalizia e di quella ucraina.





L’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina ha al suo attivo oltre 85 anni di attività e di grandi successi in tournée realizzate in tutto il mondo. La sua attività concertistica ha inizio il 5 ottobre 1929 con 45 musicisti stabili che proposero al pubblico di Kharkov (la precedente capitale dell’Ucraina) un ciclo con le sinfonie ed i poemi sinfonici composti da Cajkovskij. In seguito l'orchestra fu trasferita a Kiev ed i musicisti stabili divennero 60. Nel corso della sua pluridecennale attività è stata diretta dai più importanti direttori russi (da O.Klimov a G.Rozhdestvenskiy) e si è contraddistinta per il rilievo dato nella conservazione e valorizzazione delle tradizioni musicali dell’Europa orientale, con un archivio che comprende più di 10.000 incisioni di composizioni orchestrali effettuate a Kiev in uno dei più grandi studi di registrazione a livello europeo. L’incessante attività istituzionale in patria ed oltre confine e la partecipazione a vari prestigiosi Festival musicali (proponendo anche brani in prima esecuzione assoluta), ha consentito all’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale di raggiungere lo status di migliore compagine strumentale dell’Ucraina.





Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





PROGRAMMA MUSICALE





di J. Strauss II:

Ouverture da "Lo Zingaro Barone"

"Sangue Viennese", Valzer Op. 354

"Klipp Klapp", Galop Op. 466

"Festa dei Fiori", Polka Op. 111

"Storielle del bosco viennese" Op. 325

"Neue Pizzicato Polka", Op. 449

"Nel bosco di Krapfen", Polka Op. 336

"Valzer dell'Imperatore", Valzer Op. 437

* * *

di J. Strauss II:

"Il Pipistrello", Ouverture. Op. 362

"Voci di Primavera", Valzer Op. 410

"Treno dei divertimenti" Polka, Op. 281

"Trisch-Trasch", Polka Op. 214

"Moto Perpetuo", Polka Op. 257

"Sotto tuoni e fulmini", Polka Op. 324

"A caccia!", Polka Op. 373

"Sul bel Danubio Blu", Valzer Op. 314

"Polka dello Champagne" Op. 211

di J. Strauss I:

"Marcia di Radetzky", Op. 228





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)





Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 30, Convenzione** € 25, Speciale*** € 20

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 20

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 22, Convenzione** € 20, Speciale*** € 15

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 15

Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15, Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti | Under 35

** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce | Iscritti all'Ordine degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce

*** SPECIALE: (solo Poltronissime e Poltrone ultime file, Palchi laterali I e II ordine e loggione fino a esaurimento posti): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico bancario.

I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.





CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO





Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio "Fisico" e come categoria "Spettacoli dal vivo" per Carta del Docente e "Concerti" per Carta della Cultura e Carta del Merito.





CON I BIMBI A TEATRO!





Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 15 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.





BIGLIETTO SOSPESO





Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO





Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Indirizzo temporaneo: Viale Oronzo Quarta, 20 - Lecce

Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)