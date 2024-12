Maglie, dal 15 dicembre torna la magia di Natale al 'Museo dei Selfie' di Tina Marzo

MAGLIE (LE) – Un grande ritorno, per il periodo natalizio, nella città di Maglie: il Museo dei Selfie di Tina Marzo riapre le sue porte, domenica 15 dicembre 2024, per una bellissima esperienza di festa, pronta a trasformare ogni scatto in un ricordo da non dimenticare. – Un grande ritorno, per il periodo natalizio, nella città di Maglie: il Museo dei Selfie di Tina Marzo riapre le sue porte, domenica 15 dicembre 2024, per una bellissima esperienza di festa, pronta a trasformare ogni scatto in un ricordo da non dimenticare.





Per quel che riguarda le 25 nuove installazioni, aspettano tutti per creare foto spettacolari e surreali da condividere subito sui social. Le installazioni sono piene di colori e di allegria, pronte a far divertire piccoli ma anche i grandi.





Inoltre, tante altre sorprese si potranno trovare a Palazzo De Marco in Piazza Aldo Moro nei giorni di apertura: 15-21-22-26-28-29 dicembre 2024, 1-4-5-6 gennaio 2025.





Gli orari di apertura sono: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 21:30 (ultimo ingresso).





Non serve prenotare, basta presentarsi con: vestiti colorati, scarpe comode e cellulare carico.





BIGLIETTI:

- Adulti: 10 €

- Bambini (2-10 anni): 6 €

- Sconto famiglia (min. 4 persone paganti): 8 € a persona

- Sconto comitive (min. 6 persone): 8 € a persona

- Il biglietto bambino rimane invariato