Marinella Milella canta i brani iconici del Natale nel teatro Casa di Pulcinella

BARI - Sabato 7 dicembre nel teatro Casa di Pulcinella di Bari con il concerto “Peace & Love – Christmas in Jazz”, che vedrà impegnata la cantante Marinella Milella, prenderà il via il festival “Le Terre di Dentro”, promosso dall’associazione Vita in moto e realizzato con il contributo Patrocinio della Regione Puglia.Il Festival, giunto alla nona edizione, attraverso la formula che coniuga Arte, Scienza, Filosofia, Multimedialità, la Bellezza, racconta complessità del nostro tempo. L’edizione 2024/2025 inizierà con uno spettacolo che promuove i buoni sentimenti.“Eseguiremo i grandi classici americani natalizi arrangiati in chiave swing, jazz e con qualche tocco di bossa nova – ha commentato Marinella Milella. – Come sempre accade in questo concerto, che proponiamo da tanti anni, abbiamo una scaletta di brani popolarissimi, che pur mantenendo il loro stile avranno una veste differente”.A questi brani della tradizione natalizia si alterneranno grandi successi di Morricone, Bacharach e anche Disney, rientrati nella sfera jazz, attinenti al Natale o ad argomenti comuni di questo periodo come la pace, l’amore e l’amicizia, valori esaltati in questo periodo speciale dell’anno. Ad arricchire lo spettacolo, rispetto ad altri fatti negli anni precedenti, c’è l’inserimento di due strumenti: la tromba suonata da Aldo Bucci e il sassofono di Vito Spinosa. Completano la formazione Lorenzo Rubino al pianoforte e Nico Vacca alla batteria.“Quello che accomuna tutti i concerti sono i classici americani – ha precisato la voce del gruppo - ma in ognuno proponiamo dei componimenti di altri compositori che rendono ogni esibizione unica”.