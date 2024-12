Taranto, grande attesa per il duo Colapesce-Dimartino con l’Orchestra della Magna Grecia al Teatro Orfeo

TARANTO - Lunedì 9 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, sesto appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2024/2025. Di scena il duo Colapesce–Dimartino con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Davide Rossi. - Lunedì 9 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, sesto appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2024/2025. Di scena il duo Colapesce–Dimartino con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Davide Rossi.





C’è grande attesa per i due artisti di "Musica leggerissima" e "Splash", hit sanremesi, e "Considera", nonché autori di album fortunatissimi come "Mortali", quello del debutto, "La primavera della mia vita", colonna sonora dell’omonimo film, e "Lux Eterna Beach". A cura dell’Orchestra Magna Grecia, Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura, la Stagione si avvale della preziosa collaborazione di BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine, Varvaglione Vini. Direzione artistica del Maestro Piero Romano.





Poltronissima: 60euro; Platea e Prima galleria: 45euro; Seconda galleria: 35euro; Terza galleria: 25euro. Biglietti su Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935): orchestramagnagrecia.it . La Stagione Eventi musicali 2024/2025 è presente anche su Facebook e Instagram. Come per il concerto di Arisa di mercoledì scorso, anche per Colapesce–Dimartino si prevede il sold out.





«Ci siamo conosciuti dodici anni fa a Mazara del Vallo a un festival di musica rock; Antonio suonava con la sua band, io con la mia; quella sera siamo diventati amici, poi abbiamo lavorato come autori per altri», racconta Colapesce. Dopo aver pubblicato nell’estate 2020 "I mortali" il primo album condiviso, il duo Colapesce-Dimartino partecipa al Festival di Sanremo 2021 con il brano "Musica leggerissima", classificandosi al quarto posto e vincendo il "Premio della Sala Stampa Radio TV-Web – Lucio Dalla". Il brano riscuote molto successo, tanto da diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021, tanto da aggiudicarsi cinque dischi di platino, piazzandosi per sette settimane al primo posto della classifica FIMI e vincendo il premio SIAE di RTL 102.5 per l’estate 2021. A settembre prendono parte ai SEAT Music Awards.





Dal 20 al 22 febbraio 2023 nelle sale dei cinema italiani viene programmato il loro film "La primavera della mia vita" e l’album-colonna sonora con lo stesso titolo. Partecipano al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Splash", che si aggiudica il "Premio della Critica – Mia Martini" e il "Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web – Lucio Dalla". Proseguono poi nell’estate 2023 al suono di "Considera" e, sempre nello stesso periodo, lanciano il nuovo album "Lux Eterna Beach".





Prossimo appuntamento: Christmas Karima, lunedì 23 dicembre alle 21.00, Teatro Orfeo di Taranto. Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Poltronissima: 40 euro; Platea e Prima galleria: 30 euro; Seconda galleria: 20 euro; Terza galleria: 15 euro.