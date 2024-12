Mesagne, una giornata intensa e profonda in formazione con il dottor Claudio Foti

MESAGNE (BR) - Una giornata intensa e profonda, quella trascorsa in formazione con il dott. Claudio Foti, noto psicoterapeuta, nel seminario promosso dalla Soc. Coop. Soc. Sostegno di Mesagne. - Una giornata intensa e profonda, quella trascorsa in formazione con il dott. Claudio Foti, noto psicoterapeuta, nel seminario promosso dalla Soc. Coop. Soc. Sostegno di Mesagne.





Foti ha condotto un gruppo di assistenti sociali, dipendenti della Sostegno e psicologi, approfondendo le tematiche legate al trauma ed alla rinascita, un percorso alla riscoperta delle emozioni e dell'intelligenza emotiva.





"Una giornata ricca - il commento della Presidente Paola Baldari - ed emozionante per molti aspetti, per la rinascita di Claudio dopo il dramma di Bibbiano, per il coinvolgimento dei partecipanti. Desidero ringraziare di cuore il CROAS per aver creduto in questo progetto, il Comune di Mesagne per il supporto logistico e le nostre operatrici per il sostegno".