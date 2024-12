San Cesario di Lecce, 'I Figli di Babbo Natale' alla Distilleria De Giorgi per l’8 dicembre

Si chiude con lo spettacolo natalizio della compagnia calabrese Porta Cenere la rassegna 'Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi' a cura di Astràgali Teatro. Domenica 8 dicembre, ore 17.30, Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si chiude domenica 8 dicembre, alle 17.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, con lo spettacolo natalizio "I Figli di Babbo Natale", la rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi", a cura di Astràgali Teatro, L’opera, prodotta e messa in scena dalla compagnia calabrese Porta Cenere, di e con Elisa Ianni Palarchio e Mario Massaro, e con Mirko Iaquinta, è liberamente ispirato al "Marcovaldo" di Italo Calvino.





Il protagonista, Marcovaldo, è un uomo semplice e buono e lavora come facchino presso una grande azienda: la Sbav. Il Direttore dell'azienda è un uomo ricchissimo, interessato soltanto al profitto, e sotto Natale decide di far consegnare pacchi dono a tutti i ricchi Direttori d'Azienda della città. Il povero Marcovaldo si trova a lavorare duramente per consegnare i regali, e suo malgrado, accetta di farlo travestito da Babbo Natale. La sua è una famiglia semplice, che lo ama e sostiene nonostante la corsa forsennata che si vede obbligato a fare. E in una festa dedicata agli affetti come il Natale, inesorabilmente trasformata dal consumismo, la più grande lezione arriva proprio da suo figlio, che con l'ingenuità propria dei bambini, aiuta il figlio del Direttore, un bambino viziato e annoiato, a divertirsi veramente e con poco.





Porta Cenere ha sede a Cosenza ed è composta da professionisti del settore teatrale, musicale e artistico, occupandosi principalmente di teatro, musica e formazione. Dal 2003, la compagnia investe in opere teatrali e musicali, lanciando giovani attori, sperimentando nuovi linguaggi e promuovendo il territorio. È presente nei più importanti Festival nazionali e con “La Scuola dei Classici” porta il teatro classico nelle scuole. Porta Cenere diffonde anche l’opera lirica e musicale attraverso un linguaggio semplice e innovativo, adatto a tutte le età.





La rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" rientra nel progetto "Teatri a Sud" ed è prodotta da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce. Ingresso: € 3,00. Consigliata la prenotazione.





Per info e prenotazioni:

Tel. 3892105991