Modugno dà il via al Natale con l’accensione dell’albero e i Neri per Caso

“Sono orgoglioso di essere il sindaco di questa città e di poter dare il via, oggi, ad uno straordinario Natale. Viviamo la nostra città, così come stiamo facendo questa sera”, ha dichiarato il sindaco di Modugno Nicola Bonasia.

MODUGNO - Con l’evento "Aspettando il Natale", l’Amministrazione comunale di Modugno ha inaugurato le festività natalizie accendendo il grande albero di 12 metri in Piazza Sedile. La serata, accompagnata dall’esibizione dei Neri per Caso, ha emozionato una piazza gremita di cittadini. A completare l’atmosfera le eco-installazioni a forma di pacchi regalo con messaggi di sensibilizzazione ambientale e i laboratori di riciclo per i più piccoli.