Notre-Dame rinasce: cerimonia solenne con oltre 40 leader mondiali a Parigi

PARIGI - A oltre cinque anni dall’incendio che l’aveva devastata il 15 aprile 2019, la cattedrale di Notre-Dame riapre oggi con una cerimonia storica, celebrata alla presenza di oltre 40 leader mondiali. Tra questi, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Prima della cerimonia, si è svolto un significativo incontro trilaterale all’Eliseo tra Trump, il presidente francese Emmanuel Macron, e Zelensky. Al termine dell’incontro, i tre leader si sono mostrati uniti davanti ai giornalisti, stringendosi le mani sotto la pioggia battente di Parigi.

Zelensky ha definito l’incontro "proficuo e produttivo", sottolineando la determinazione di Trump:

“Il Presidente Trump è, come sempre, risoluto. Lo ringrazio, così come ringrazio Emmanuel per aver organizzato questo importante momento. Vogliamo tutti che questa guerra finisca il prima possibile e in modo giusto”.