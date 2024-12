Narrazione e musica per lo speciale tributo a Fabio Concato e alla sua opera

BARI - Sabato 14 dicembre, a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), con inizio alle 21, l’associazione Al Nour diretta da Angela Cataldo proporrà “Viene voglia di cantare”, uno spettacolo originale dedicato alla vita e all’opera di Fabio Concato, uno dei più raffinati e sensibili autori della musica italiana.Sullo sfondo di una città, Milano, e di un Paese che si rincorrono, cambiano, svaniscono, tra brani di inchiostro di una madre china sul suo ultimo articolo e scampoli di suoni di una chitarra jazz di un padre musicista, Concato si è ritrovato a raccontare la sua vita, i sogni svaniti, i suoi amori. In un viaggio sospeso tra ironia e malinconia, il noto cantautore lombardo conduce l’ascoltatore nel suo mistero, dopo il ponte, lì dove cambia il mondo e viene voglia di cantare. Con questo stesso spirito i musicisti che si esibiranno proporranno un tributo raffinato e in punta di piedi nella cifra dell’autore di “Domenica bestiale”.“Questo nostro spettacolo musicale – ha commentato Alfredo Di Giovanni, voce narrante di questo live – è un omaggio all’opera di Concato, ispirato all’intervista fatta a lui da Emiliano Longo nel 2012, dalla quale è stato tratto il libro edito da Edizione il Castello. Come tutti i nostri spettacoli racconta l’artista attravero la città che l’ha visto nascere e cresce, ma in realtà è il racconto dell’evoluzione del nostro Paese, dalla metà degli anni ’70 fino al 2000”.Sul palcoscenico saliranno Floriana Ferrante in voce, Alfredo De Giovanni in voce e alla chitarra, Domenico Lopez alla chitarra e Francesco Cinquepalmi al contrabbasso e al basso, che eseguiranno i brani indimenticabili di Fabio Bruno Ernani Piccaluga, questo il vero nome di Concato all’anagrafe, da “Fiore di maggio” a “Ti ricordo ancora”, passando per “Domenica bestiale”, “Rosalina”, “M’innamoro davvero” e tanti altri successi tra gli oltre 120 brani da lui scritti e cantati che hanno fatto la storia della musica italiana.“Dagli esordi giovanili di Concato al grande successo ottenuto negli anni ’80, concludendo con la sua maturità artistica dei decenni successivi, faremo un excursus nella sua discografia, che fa parte della nostra memoria – ha spiegato De Giovanni -. Celebriamo lui e le sue opere in punta di piedi, con testi narrati e musica”.Palazzo Rubino – Piazza Cavour 9 – Triggiano (Ba): 3711929045: 21.00