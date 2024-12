Natale a Ostuni, 49 vetrine in gara per il concorso 'Natale nella Città Bianca 2024'

OSTUNI (BR) - Si è conclusa il 14 dicembre la fase organizzativa del concorso "Natale nella Città Bianca 2024", promosso dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Ostuni, registrando un successo oltre ogni aspettativa. Ben 49 esercizi commerciali hanno deciso di partecipare, trasformando le strade della nostra amata Città Bianca in un percorso suggestivo di eleganza e tradizione natalizia. - Si è conclusa il 14 dicembre la fase organizzativa del concorso "Natale nella Città Bianca 2024", promosso dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Ostuni, registrando un successo oltre ogni aspettativa. Ben 49 esercizi commerciali hanno deciso di partecipare, trasformando le strade della nostra amata Città Bianca in un percorso suggestivo di eleganza e tradizione natalizia.





L’iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare il commercio locale attraverso allestimenti natalizi creativi e ricchi di atmosfera, capaci di attrarre cittadini e visitatori. La risposta dei commercianti è stata straordinaria: le vetrine in gara si distinguono per gusto, classe ed eleganza, contribuendo a rendere Ostuni ancora più affascinante durante il periodo delle festività.





L’entusiasmo crescente attorno al concorso testimonia il successo del lavoro svolto dal DUC. "Natale nella Città Bianca 2024" è ormai diventato un appuntamento consolidato nelle tradizioni natalizie della città, raccogliendo ogni anno un consenso sempre maggiore da parte degli esercenti. Grazie al loro impegno, il centro urbano si arricchisce di un autentico spirito natalizio, capace di coinvolgere l’intera comunità.





Fino al 26 dicembre, cittadini e visitatori potranno esprimere la propria preferenza per la vetrina più bella attraverso la pagina Facebook del DUC Città Bianca ( facebook.com/ducostuni ). Un album fotografico, contenente gli scatti delle vetrine realizzati da una giuria tecnica, è disponibile online per consentire a tutti di ammirare e votare le creazioni in gara.





La competizione culminerà con la proclamazione delle cinque vetrine vincitrici, che riceveranno premi in denaro per un valore complessivo di 1.250 euro: 500 euro per la prima classificata, 300 euro per la seconda, 200 euro per la terza, 150 euro per la quarta e 100 euro per la quinta.





Questa iniziativa non è solo una gara tra negozi, ma rappresenta un momento per celebrare la bellezza e l’unicità di Ostuni, promuovendo al contempo la vivibilità del centro urbano e l’attrattività della rete commerciale locale.