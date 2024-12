Ostuni, al via il calendario delle iniziative natalizie

"Un grande lavoro di squadra da parte di tutti i settori dell’amministrazione comunale"





OSTUNI (BR) - Dal weekend scorso la Città Bianca ha dato il via alle attività legate alle festività invernali. Tra le principali iniziative, la "Villa Incantata" – un parco luminoso installato nella Villa Comunale Sandro Pertini – e il tradizionale mercatino di Natale nel cuore pulsante della villa.





In Piazza della Libertà, sotto gli otto alberi installati, si svolgeranno eventi di intrattenimento e musica live, con un grande palco allestito per l’occasione.





Tra gli appuntamenti di rilievo il classico concerto gospel la sera di Natale in villa comunale e il concerto di Max Gazzè il 28 dicembre; il 29 dicembre, sul palco di Piazza della Libertà, le band ostunesi animeranno la piazza, regalando momenti di allegria a turisti e cittadini.





La notte di Capodanno, per brindare al nuovo anno, si terrà il concerto degli Adika Pongo, seguito da un dj set di Pasquale Trentatré.





Non mancheranno anche gli eventi tradizionali come il Presepe Vivente e "Viva Viva la Befana". Numerosi saranno gli appuntamenti dedicati ai bambini, tra cui quelli con Babbo Natale. Diverse iniziative sono previste anche nella zona commerciale di Ostuni, come le Notti Bianche dello Shopping in viale Pola.





"Grazie alla sinergia e alla collaborazione di tutti gli assessori e degli uffici comunali, siamo riusciti a creare un cartellone di eventi natalizi ricco e variegato – afferma il sindaco Angelo Pomes – Le iniziative spaziano dalle tradizionali celebrazioni natalizie a momenti di musica, intrattenimento, solidarietà e cultura".





Le festività sono ufficialmente iniziate nel weekend appena trascorso con l’accensione delle luminarie, prima in villa comunale e poi in Piazza della Libertà. L’8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, saranno accese le luminarie di Viale Pola e delle altre vie cittadine.





"Anche quest’anno confermiamo il percorso che collega l’area commerciale al centro storico – prosegue il sindaco – ma con una novità: l’aggiunta di nuove vie cittadine al progetto natalizio, grazie all’iniziativa Le Vie dell’Olivo. Saranno 300 alberi di ulivo, decorati a festa, a portare l’atmosfera natalizia in tutta la città".





Questo progetto speciale ha anche una finalità importante: sensibilizzare la comunità sul problema della Xylella, una piaga che da anni colpisce la nostra regione. "Sentiamo il dovere di mantenere alta l’attenzione su questo tema, anche attraverso iniziative che uniscono messaggi ambientali e sociali".





"È questa la vera forza della nostra amministrazione – conclude Pomes –: coniugare tradizione e innovazione per rendere il Natale ad Ostuni un’esperienza unica. Sono convinto che anche quest’anno la città potrà vivere un Natale speciale, grazie al grande lavoro collettivo e alla qualità degli eventi proposti".