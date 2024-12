Proclamati i vincitori del Concorso Internazionale Wiki Science Competition 2023 presieduto da Matteo Gelardi

Alcune delle immagini premiate

- Si è tenuta il 15 dicembre 2024 la cerimonia di premiazione dell’edizione internazionale di Wiki Science Competition, il concorso internazionale che celebra la scienza attraverso l’arte visiva. Rivolto ad appassionati di fotografia e scienza. Il concorso premia foto, video, schemi e grafici legati all’ambito scientifico, contribuendo alla divulgazione e alla condivisione del sapere su scala globale.Le immagini finaliste sono state selezionate da una giuria internazionale tra i vincitori delle competizioni nazionali nei vari Paesi partecipanti. Quest’anno, per la prima volta, la giuria internazionale è stata presieduta da un italiano, il Prof. Matteo Gelardi, dell’Università di Foggia, affiancato da una squadra di esperti internazionali: Darja Lavõgina - Biochimica (Estonia); Piter Kehoma Boll - Zoologia (Brasile); Paolo Cittadino - Paleontologia (Argentina); Jennifer Tucker - Storia della scienza e della fotografia (USA); Paolo Perneta - Biologia (Portogallo); Carla Toro - Astronomia (Cile); Mascha Stroobant - Biologia Marina (Belgio/Sud Africa); Alessandro Cobbe - Matematica (Germania); Giovanni Sabatini - Astrofisica (Italia); Gianni Ciofani - Ingegneria biomedica (Italia). Alessandro Marchetti, Responsabile del Comitato Accademico (Italia), ha coordinato l’impegnativo lavoro svolto dalla giuria nella selezione delle immagini più significative.Inoltre, Ivo Kruusamagi (Estonia), organizzatore principale, e Mascha Stroobant (Belgio/Sud Africa), responsabile del team di promozione, hanno svolto un ruolo chiave per il successo di questa edizione.Persone nella scienza: Giles Laurent (Svizzera); Fauna selvatica e Natura: Pablo Jiménez Velayos (Spagna); Immagini di microscopia: Aude Nommick (Francia); Categoria generale: Dmitro Leontyev (Ucraina); Supporti non fotografici: Massimiliano Bilovitskij (Estonia); Astronomia: Ram Samudrala (USA); Set Immagini: Brandon Antonio Segura Torres & Priscilla Vieto Bonilla (Argentina)Wiki Science Competition è un evento biennale organizzato dalla comunità globale Wikimedia, con il supporto di Wikimedia Estonia e Wikimedia Svizzera. Nato come evoluzione di una competizione europea, oggi rappresenta una delle più ampie iniziative nel campo della scienza visiva e della divulgazione scientifica.Il concorso attrae partecipanti da ogni ambito, tra cui ricercatori, studenti, docenti e appassionati, che condividono le loro immagini sulle piattaforme Wikimedia, rendendole liberamente accessibili. Grazie a questo sforzo collettivo, il patrimonio visivo e scientifico disponibile online continua a crescere, contribuendo all’arricchimento della conoscenza globale. Un concorso sempre più inclusivo, un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono abbinare passione per la scienza e talento artistico.Per maggiori informazioni sull’evento e per visualizzare tutte le immagini vincitrici del concorso (comprese il secondo, il terzo posto e i premi speciali) con le relative motivazioni, oltre ai dettagli della prossima edizione, è possibile visitare il sito ufficiale: https://www.wikisciencecompetition.org oppure Commons:Wiki Science Competition 2023/Winners.