Regali e acquisti, l’appello di Confartigianato Lecce: 'A Natale comprate i prodotti salentini per sostenere gli artigiani del territorio'

LECCE - Prodotti unici a km0, realizzati a mano dai migliori maestri artigiani. In vista delle festività natalizie Confartigianato Lecce promuove anche quest'anno la campagna "Acquistiamo locale", un invito a regalare e a regalarsi prodotti a valore artigiano made in Salento, espressione della creatività e della tipicità delle imprese locali.





«Comprare artigianato fa bene a tutti – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Lecce Luigi Derniolo -. Chi acquista un prodotto locale porta a casa un oggetto unico e di qualità, e allo stesso tempo sostiene l’economia locale e il lavoro dei maestri artigiani. Acquistare locale non è soltanto un atto di consumo, ma anche un impegno per valorizzare la nostra cultura imprenditoriale. Si investe in eccellenza con acquisti non di impulso ma scelte consapevoli, responsabili e sostenibili. Sostenere gli artigiani del nostro territorio significa dare vita a un Natale più autentico, sostenibile e ricco di tradizione. Un regalo che ha in sé il cuore dell’artigiano che l’ha creato con tutta la sua maestria».





A livello regionale, Confartigianato stima che si spenderà di più in acquisti natalizi in Lombardia con 4,6 miliardi di euro (17,3% del totale nazionale). Seguono il Lazio con 2,7 miliardi, il Veneto (2,2 miliardi), l’Emilia-Romagna (2,2 miliardi), la Campania (2,1 miliardi), il Piemonte e la Sicilia (entrambe con 2,0 miliardi), la Toscana (1,7 miliardi) e la Puglia (1,6 miliardi).





Secondo le previsioni elaborate da Confartigianato, per le feste di Natale gli italiani spenderanno, a dicembre, 26,5 miliardi di euro, vale a dire il 27,6% in più della media annuale. Quasi due terzi degli acquisti, pari a 17,5 miliardi, saranno dedicati ad alimentari e bevande e nei consumi natalizi del 2024 spiccheranno proprio quelli che puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sulla qualità di beni e servizi.





Nell’ottica di sostenere l’imprenditorialità del Salento, Confartigianato Imprese Lecce prosegue il percorso di promozione della qualità e del Made in Salento con "Le Vie dell’Artigianato", il progetto avviato nel 2020, con il patrocinio della Camera di Commercio Lecce, che riunisce le eccellenze dell’artigianato e le tipicità artistiche e agroalimentari del Salento.





«Da qualche anno il consumatore è molto più attento all’unicità e alla sostenibilità di prodotti ‘su misura’, personalizzati, durevoli e caratteristici del territorio – aggiunge Derniolo -. Natale è il momento perfetto per celebrare la bellezza dell'artigianato. Scegliere regali realizzati da mani esperte vuol dire regalare un pezzo di tradizione. Un regalo di Natale prodotto da una impresa artigiana è sicuramente un regalo più autentico e di qualità, un dono destinato a durare nel tempo. A Natale scegliete il Made in Salento».