Santa Maria di Leuca: storia, cosa vedere e fare, spiagge

Stefania Berto/Pexels

LECCE - Se stai pensando di visitarenel sud, sei nel posto giusto. In questa guida troverai tutte le informazioni e i consigli per scoprire le bellezze di questo luogo incantevole: cosa vedere, cosa fare, le spiagge da non perdere, dove alloggiare e dove mangiare. Scopriamo insieme i tesori di Leuca, un mix di storia, natura e tradizione.

Storia di Santa Maria di Leuca

Il nome Leuca deriva dal greco "Leukòs", che significa bianco, un chiaro riferimento alle alte falesie irradiate dalla luce del sole. Per i Romani, Leuca rappresentava de Finibus Terrae, la "fine delle terre", poiché era considerata l'ultima terra prima dell'inizio del mare aperto.

Secondo la leggenda, Enea e San Pietro sbarcarono proprio qui, anche se esistono diverse versioni che contengono elementi mitici. Quel che è certo è che l'area era abitata sin dall'età del bronzo, con resti archeologici che testimoniano la presenza di antichi insediamenti umani.

Oggi, Santa Maria di Leuca ospita un importante Santuario, che si erge sul promontorio dove un tempo sorgeva un tempio dedicato alla Dea Minerva. Questo luogo sacro, ricco di storia, è collegato al porto attraverso una suggestiva scalinata di 286 gradini, un’esperienza imperdibile per chi visita la città. Sempre sul promontorio si erge il maestoso Faro di Santa Maria di Leuca, costruito nel 1864, che con i suoi 47 metri di altezza e una portata luminosa di 50 km, guida ancora oggi i marinai in navigazione.

Cosa Vedere a Santa Maria di Leuca

Santa Maria di Leuca offre tantissime bellezze da scoprire. Anche se la località non vanta ampie distese di sabbia come altre località del Salento, ha comunque un piccolo tratto di spiaggia chiamato Rena Ranne, dove il mare assume colori smeraldo e regala scorci da sogno. Chi cerca distese di sabbia più ampie, può dirigersi verso la costa ionica, fino a Gallipoli, dove i chilometri di arenili rendono queste zone perfette per le famiglie e gli amanti del relax.

Ma è nelle grotte che Santa Maria di Leuca svela tutta la sua meraviglia. Tra le più famose, troviamo la Grotta del Diavolo, accessibile sia via terra che via mare, e la Grotta del Soffio, che deve il suo nome agli sbuffi d'acqua creati dalle onde. Con una gita in barca, è possibile esplorare tutte queste meraviglie naturali che madre natura ha sapientemente modellato nel corso di milioni di anni. Il fascino di queste grotte, immerse in un paesaggio suggestivo, ti trasporterà in un mondo antico e incontaminato.

Dove soggiornare a Santa Maria di Leuca

A Santa Maria di Leuca avrai l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda il soggiorno. La località offre una vasta gamma di opzioni, dagli hotel più confortevoli ai B&B accoglienti, passando per campeggi ideali per gli amanti della natura.

Tuttavia, una delle scelte più popolari è quella delle case vacanze a Leuca, perfette per chi cerca maggiore indipendenza e un'esperienza più autentica. Queste strutture sono spesso situate in posizioni panoramiche, vicino al mare o nel cuore della città, offrendo la possibilità di vivere Leuca come un vero locale, in un ambiente intimo e rilassante.

Dove Mangiare a Santa Maria di Leuca

Dopo una giornata trascorsa al mare o a visitare le grotte, è naturale voler assaporare i sapori della cucina salentina. A Santa Maria di Leuca troverai una vasta scelta di ristoranti e pizzerie che offrono piatti tipici della tradizione, come il pesce fresco e i piatti poveri della cucina contadina, spesso considerata parte integrante della celebre dieta mediterranea.

Ecco alcuni ristoranti consigliati:

Osteria Terra Masci : Specialità di pesce fresco.

Osteria del Pardo : Cucina tipica salentina.

Ristorante Costa di Ponente : Piatti mediterranei con vista sul mare.

Mangiamare : Pesce fresco e cucina locale.

Boccon di Vino : Sapori autentici e cucina tipica.

Ristorante Fedele: Specializzato in pesce freschissimo.

Non mancano anche pizzerie di qualità come La Conchiglia e Da Leo, dove poter gustare una pizza gustosa dopo una lunga giornata di mare. E per i più golosi, le gelaterie artigianali come Martinucci offrono dolci e gelati da gustare lungo il suggestivo lungomare.

Cosa Fare a Santa Maria di Leuca

Oltre a godere del mare e della cucina locale, Santa Maria di Leuca offre numerose attività per chi ama esplorare. Le passeggiate lungo il lungomare permettono di ammirare le ville ottocentesche in stile arabeggiante e barocco, testimonianza di un passato ricco di storia e cultura. Per chi vuole vivere la movida notturna, il Bar del Porto è il punto di riferimento, con musica e divertimento fino alle prime luci del mattino.

Le escursioni in barca sono una delle esperienze più apprezzate, permettendo di scoprire le grotte e gli anfratti nascosti lungo la costa. È anche possibile fare snorkeling nelle acque limpide della zona, per un contatto diretto con la meravigliosa fauna marina del Salento.

Curiosità su Santa Maria di Leuca

Una delle curiosità più affascinanti riguarda le bagnarole, strutture costruite sugli scogli e collegate direttamente alle ville attraverso tunnel nascosti. Questi spazi erano utilizzati dalle nobildonne per fare il bagno al riparo da sguardi indiscreti, mantenendo intatta la loro privacy.

Santa Maria di Leuca è anche riconosciuta come punto terminale delle vie Francigene del sud, itinerari storici e spirituali che attraversano il Salento fino al Santuario. Per gli amanti della musica, la Pizzica, il ballo tradizionale salentino, regala momenti magici durante l’estate, culminando con il celebre concertone della Notte della Taranta a fine agosto, un evento imperdibile che attira visitatori da tutto il mondo. L’evento finale si tiene a Melpignano a circa 40 Km da Santa Maria di Leuca.

Santa Maria di Leuca è una destinazione che unisce storia, natura e cultura, offrendo esperienze indimenticabili per chiunque decida di visitarla. Con le sue grotte suggestive, il mare cristallino e la calorosa accoglienza dei suoi abitanti, Leuca rappresenta la meta perfetta per chi cerca un mix di relax, avventura e sapori autentici.

Per maggiori info si può consultare il sito della Pro Loco di Leuca.