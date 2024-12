Giovinazzo inaugura il nuovo Infopoint: turismo, cultura e tradizioni al centro della città

GIOVINAZZO - Domenica 8 dicembre, a Giovinazzo, è stato inaugurato il nuovo Infopoint cittadino, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale per rispondere alla crescente domanda di servizi turistici e valorizzazione del patrimonio locale. La nuova struttura, situata al piano terra dell’Antiquarium in piazza Umberto I, rappresenta un’importante conquista per la comunità, grazie al finanziamento ottenuto tramite la Misura 2.1 del Gal Nuovo Fior d’Olivi.L'Infopoint nasce con un duplice obiettivo: offrire ai turisti un punto di riferimento per orientarsi e scoprire la ricchezza del territorio, e restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico rimasto chiuso per anni. L’intervento ha trasformato l’Antiquarium in un moderno centro servizi avanzato per il turismo, combinando le funzioni di accoglienza e promozione culturale con un’offerta esperienziale rivolta sia ai visitatori sia alla popolazione locale. Il progetto si inserisce in un’ampia strategia regionale di potenziamento del sistema turistico responsabile, che unisce sostenibilità ambientale e valorizzazione delle produzioni artigianali e agricole locali.Durante l’inaugurazione, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: «Finalmente abbiamo un punto orientativo e informativo per i turisti che apprezzano la nostra città. Questo luogo, però, punta anche a essere un volano per nuove iniziative di promozione territoriale. Inoltre, grazie all’apertura dell’Infopoint, torna fruibile 365 giorni all’anno il nostro Antiquarium, con la sua collezione di reperti storici risalenti fino all’VIII secolo avanti Cristo».Cristina Piscitelli, assessore a Cultura e Turismo, ha evidenziato il lavoro svolto per realizzare questa struttura: «Giovinazzo entra finalmente nella rete regionale degli infopoint. Questo spazio offrirà informazioni qualificate, anche in lingua, e sarà un importante punto di supporto per i turisti, aperto tutto l’anno. La sua realizzazione è stata possibile grazie alle risorse del Gal e agli introiti della tassa di soggiorno».Il progetto porta la firma dell’architetto Angelo La Notte, che ha dichiarato: «Il valore aggiunto di questo luogo è la sua duplice funzione: un antiquarium e un Infopoint che convivono per promuovere storia e turismo in modo integrato».Antonio Saracino, presidente del Gal Nuovo Fior d’Olivi, ha sottolineato la portata del progetto: «Questo è il primo dei sette Infopoint che saranno inaugurati nei comuni aderenti al Gal (Giovinazzo, Binetto, Palo del Colle, Grumo Appula, Modugno, Bitonto e Terlizzi, ndr). La misura 2.1 ha permesso di migliorare l’accoglienza turistica e creare un sistema in rete di qualità tra i sette comuni. Grazie alla programmazione regionale ed europea, siamo riusciti a finanziare un progetto che avrà un impatto significativo per tutto il territorio».All’interno dell’Infopoint sono state installate due postazioni internet per la consultazione delle attività turistiche e sono già esposti i primi prodotti artigianali locali, con l’obiettivo di ampliare progressivamente l’offerta. La struttura promette di diventare un luogo centrale per il dialogo tra turisti, cittadini e realtà produttive locali, contribuendo alla promozione e al rilancio di Giovinazzo come meta turistica di eccellenza.