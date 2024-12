'Storie di Natale in Miniatura', ancora pochi giorni per partecipare all’iniziativa della Pro Loco

BISCEGLIE - Sta per scadere il termine per l’invio della richiesta di partecipazione all’iniziativa “Storie di Natale in Miniatura”. La Pro Loco Unpli di Bisceglie invita i cittadini biscegliesi e delle città limitrofe a prender parte all’allestimento di presepi che sta organizzando per il periodo che va dal 14 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 a Palazzo Tupputi.“Storie di Natale in Miniatura” chiama a raccolta appassionati di presepi del territorio perché mettano in mostra le loro creazioni dedicate al momento topico delle festività natalizie, la Natività.Per aderire basterà inviare una mail a info@prolocobisceglie.it da martedì 19 novembre a venerdì 6 dicembre recante come oggetto “Partecipazione a Storie di Natale in Miniatura” e avente come testo nome e cognome del creativo, dimensioni del presepe che si intende esporre (meglio allegare una foto se ne si è in possesso) ed eventuali note relative alla creazione.L’iniziativa rientra negli eventi natalizi biscegliesi e si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie e della Confcommercio Bisceglie.La mostra sarà curata direttamente dagli espositori con la supervisione dei volontari Pro Loco Bisceglie.Per ogni informazione: 3756080796.