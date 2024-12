Puglia, Emiliano all’inaugurazione del Salone dello Studente: 'La Puglia è competitiva nel mondo dell’orientamento'

BARI - La 33ª edizione del Salone dello Studente ha preso il via oggi alla Fiera del Levante di Bari, trasformando la città in una capitale dell’orientamento post-diploma per tre giorni, dal 4 al 6 dicembre. L’evento, a ingresso gratuito, accoglierà circa 40mila ragazzi e ragazze pronti a confrontarsi su percorsi di studio e opportunità future.

L’intervento del Presidente Michele Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inaugurato la manifestazione sottolineando l’impegno regionale nell’ampliare l’offerta formativa:

“Quello della formazione è un mondo libero e l’Italia offre tante possibilità ai nostri ragazzi e ragazze. Oggi qui è presente tutta l’Italia che ambisce agli studenti pugliesi. E la Puglia, a sua volta, ambisce a mantenere in piedi le sue università, accademie e istituti di ricerca. Comprendiamo che chiudersi non ha senso: bisogna essere competitivi anche in ambito formativo e accademico”.

Emiliano ha evidenziato come la Regione abbia rafforzato il panorama accademico:

L’espansione delle Università di Bari e del Politecnico di Bari.

Nuove facoltà di Medicina a Lecce e Taranto.

L’autorizzazione della prima facoltà privata di Medicina presso la LUM.

“In un momento di grande complessità, sostenere i giovani non solo è un dovere, ma anche una cosa bellissima. Le scelte formative sono determinanti per una vita intera, e accompagnarli in questo percorso è emozionante”.

L’assessore Leo: “Investimenti per il diritto allo studio d’eccellenza”

Sebastiano Leo, assessore regionale alla Formazione, ha ribadito l’importanza del sostegno ai giovani:

“Il nostro investimento più efficace è rappresentato dalle giovani generazioni. Abbiamo puntato su un diritto allo studio d’eccellenza: borse di studio per tutti gli aventi diritto, percorsi di orientamento e un’offerta formativa completa. Oggi, tutto quanto è a disposizione dei nostri ragazzi, raccolto nel Salone dello Studente.”

Leo ha sottolineato che il progetto “Puglia Regione Universitaria” è un modello di eccellenza che valorizza le potenzialità dei giovani pugliesi.

Un evento per il futuro dei giovani

Durante il Salone dello Studente, ragazzi e ragazze avranno accesso a un’ampia gamma di incontri, consulenze e informazioni per costruire il loro percorso post-diploma. La manifestazione, organizzata con il supporto del Comune di Bari e di Campus, mira a sostenere i giovani in un momento cruciale della loro vita.