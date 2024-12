Taranto, i Concerti Candlelight di dicembre e gennaio

TARANTO - I Concerti Candlelight - intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica – proseguono nella città di Taranto nei mesi di Dicembre e Gennaio, con un calendario speciale di serate a lume di candela, in una location unica ed esclusiva come Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo: dal tributo ai grandi classici del Natale, a Lucio Dalla e altri cantautori italiani, passando per il tributo ai Coldplay e a Ludovico Einaudi, fino al tributo a Ennio Morricone e colonne sonore di film. - I Concerti Candlelight - intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica – proseguono nella città di Taranto nei mesi di Dicembre e Gennaio, con un calendario speciale di serate a lume di candela, in una location unica ed esclusiva come Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo: dal tributo ai grandi classici del Natale, a Lucio Dalla e altri cantautori italiani, passando per il tributo ai Coldplay e a Ludovico Einaudi, fino al tributo a Ennio Morricone e colonne sonore di film.





I concerti Candlelight sono un format unico di eventi musicali originali dal vivo creati e prodotti da Fever per democratizzare l'accesso alla musica classica, e non solo, grazie a una varietà di programmi pensati per soddisfare tutti i gusti. Eseguiti da talentuosi musicisti locali in luoghi emblematici illuminati da migliaia di candele, i concerti Candlelight invitano un pubblico vasto e diversificato a scoprire i brani più iconici di grandi compositori e ad apprezzare i successi di artisti famosi in un contesto innovativo.





Gli appuntamenti





Candlelight: tributo a Lucio Dalla e altri cantautori italiani

Luogo: Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo

Data e orario: 7 dicembre alle ore 19:30

Prezzo: a partire da € 19





Candlelight: tributo ai Coldplay

Luogo: Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo

Data e orario: 7 dicembre alle ore 21:30

Prezzo: a partire da € 19





Candlelight special: i grandi classici del Natale

Luogo: Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo

Data e orario: 28 dicembre alle ore 19:30 e alle ore 21:30

Prezzo: a partire da € 19





Candlelight: tributo a Ludovico Einaudi

Luogo: Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo

Data e orario: 18 gennaio alle ore 19:30

Prezzo: a partire da € 19





Candlelight: Ennio Morricone e altre colonne sonore di film

Luogo: Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo

Data e orario: 18 gennaio alle ore 21:30

Prezzo: a partire da € 19