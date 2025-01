A Bari un evento della Fiera del libro di Bologna per aspiranti autori

Nel 2023, le opere autopubblicate hanno rappresentato infatti il 16% circa della produzione complessiva, con un aumento di quasi 11 punti percentuali rispetto al 5,1% registrato nel 2010*. Sempre più spesso, allo stesso tempo, autopubblicazione ed editoria tradizionale si integrano: autori ed editori collaborano per sfruttare al meglio entrambe le modalità di pubblicazione, scegliendo di volta in volta la soluzione più adatta alle specifiche esigenze.



BARI - Arriva a Bari il 25 gennaio la serie di eventi dedicati ad aspiranti autori e appassionati, per comprendere meglio le opportunità offerte dall’autopubblicazione e realizzare il proprio progetto editoriale apprendendo strumenti pratici per navigare il mondo dell’editoria: l’Indie Authors Roadshow, una giornata di incontri e approfondimenti con esperti del settore che guiderà i partecipanti attraverso ogni fase del processo di pubblicazione, dall’editing alla promozione.Il programma della tappa barese, realizzata in collaborazione con l’Associazione Pugliese Editori presso il Nuovo Teatro Abeliano (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3), si svolgerà dalle ore 9.30 alle 17.00, sviluppandosi attraverso approfondimenti tenuti da esperti del settore che guideranno i partecipanti in ogni fase del processo di pubblicazione, dall’editing alla promozione, esplorando sia i percorsi tradizionali che le opportunità offerte dal self-publishing: L’importanza dell’editor nella creazione di un’opera e il ruolo dell’autore nella promozione; Il mercato dell’editoria in Italia; Cosa serve per fare un libro. Dalla bozza alle revisioni finali; Autopubblicazione vs pubblicazione tradizionale; Come scegliere l’editore o le principali piattaforme di autopubblicazione; e un workshop a cura di Amazon KDP sulle opportunità dell’autopubblicazione. A concludere la giornata, l’opportunità rappresentata dagli speech one-to-one, incontri personalizzati con un editor professionista (per partecipare a questi ultimi è necessario registrarsi all’evento gratuito di Bari e acquistare il biglietto per l’evento “How to succeed in Italy and abroad”, previsto dall’1 al 2 aprile 2025 a Bologna).Relatori degli incontri saranno, tra gli altri: Alessio Rega, Sara Ricci e Andrea Pasino.L’Indie Authors Roadshow è ideato da BolognaBookPlus - l’estensione fieristica di Bologna Children’s Book Fair dedicata all’editoria generalista realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Editori - con Amazon KDP: tre tappe itineranti (dopo gli eventi di Napoli e Bari, seguirà l’ultima tappa a Palermo in programma l’1 febbraio 2025) per un evento a partecipazione gratuita su prenotazione, nato sulla scorta di un mercato in forte crescita.