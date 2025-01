A Palazzo Rubino il nuovo anno inizia con la musica e i ritmi caraibici

TRIGGIANO - Sabato 4 gennaio, a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), con inizio alle 21, l’associazione Al Nour diretta da Angela Cataldo proporrà lo spettacolo musicale “Cuba Time”, un omaggio alla celebre isola dell’America Centrale, patria dei ritmi caraibici.Dalle note di mambo, rumba e salsa alla musica jazz afro latina e al cha-cha-cha, che risuonano in ogni via e in ogni angolo e che per i cubani non sono solo espressione artistica ma compagne di vita quotidiana, sul palcoscenico si esibiranno tre talentuosi musicisti cubani uniti dalla missione di diffondere la propria cultura attraverso una varietà di stili derivati dalla musica afrocubana: Thaylien Jimenez in voce, Raymond Vargas Reina a tastiere e sax, Vladimir Martinez Lopez a voce e percussioni.La prima è artista, cantante, ballerina e insegnante di balli caraibici dalla voce calda ed estremamente espressiva, mentre Raymond Vargas Reina è un polistrumentista che vuole diffondere la propria cultura attraverso una varietà di stili derivati dalla musica afrocubana. Vladimir Martinez Lopez, infine, è un musicista-poeta, contrabbassista, percussionista e abile suonatore di timbales e conga.L’essenza sonora di “Cuba Time” è una potente combinazione d’intensa energia e precisione, che affascina il pubblico e lo cattura in un incantesimo musicale sino all’ultima nota, nel rispetto della ricca storia di questa forma d’arte. I ritmi, il ballo e la canzone, un misto inestricabile di influenze spagnole, africane, francesi, nord-americane e indigene si combinano in ritmi inconfondibili, in uno spettacolo che farà rivivere l’Avana in una continua jam session con le numerose influenze culturali che le garantiscono varietà e colore.