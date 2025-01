Alberobello, ‘Concerto dell'Epifania’

ALBEROBELLO - È previsto un imperdibile evento per tutti gli amanti della musica e della tradizione: il Concerto dell'Epifania per pianoforte, che si terrà il prossimo 4 gennaio 2025, alle ore 20:30, presso la Chiesa di Santa Lucia ad Alberobello. L’iniziativa, inserita nel programma “We Are in Trulli” winter ed. è promossa da ProLoco e patrocinata dal Comune di Alberobello.Il Maestro Aquilino, pianista affermato, offrirà una straordinaria interpretazione di alcuni dei più celebri brani di Ludovico Einaudi, uno dei compositori contemporanei più amati al mondo. Le sue composizioni, caratterizzate da una forte intensità emotiva e da una sorprendente eleganza melodica, accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale senza tempo, in perfetta sintonia con lo spirito festoso e riflessivo che caratterizza la celebrazione dell'Epifania.Il concerto rappresenta un'occasione unica per vivere un'esperienza culturale di altissimo livello in uno degli scenari più suggestivi di Alberobello, la città famosa per i suoi trulli, patrimonio mondiale dell'Umanità. La serata offrirà non solo un evento musicale di grande qualità, ma anche un momento di riflessione collettiva, in vista dell’arrivo della Befana, figura simbolica che incarna la magia e la tradizione a conclusione delle festività natalizie.Data: 4 gennaio 2025, ore 20:30Luogo: Chiesa di Santa Lucia, AlberobelloIngresso: GratuitoSi invitano tutti i cittadini e i visitatori a non perdere la straordinaria occasione di vivere il fascino di Alberobello nel periodo delle festività natalizie.