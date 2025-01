Bisceglie, Graziella De Cillis porta a Roma il romanzo “Raccontami del vento”

BISCEGLIE - L’autrice biscegliese Graziella De Cillis annuncia la presentazione a Roma della sua nuova fatica letteraria “Raccontami del Vento” (Edizioni Giuseppe Laterza, 2024), domenica 26 gennaio 2025, presso la libreria caffè letterario “Mangiaparole” in via Manlio Capitolino, alle 16:15. L’incontro sarà moderato dall’editore Giuseppe Laterza, e gli interventi della scrittrice saranno scanditi da alcune letture del romanzo a cura di Francesco Cassanelli.«Può un amore non avere fine? – spiega Graziella De Cillis, raccontando il suo lavoro - Un rapporto essere così profondo da condividere tutto? Lisa lo ha scoperto con Nevio nel momento in cui lo ha incontrato: vederlo è stata una rivelazione, averlo nella sua vita una salvezza. Mai avrebbe immaginato una vita così appassionata e felice, capace di far dimenticare a entrambi il passato che a volte ritorna per metterli alla prova. L'amore per l'arte che insieme seguono, sarà il filo conduttore della storia che vive di note e parole. Il vento è il protagonista inconsapevole di questi destini».Graziella De Cillis, già vincitrice di numerosi premi letterari in ambito nazionale, precedente ha pubblicato in versi le raccolte poetiche Emozioni in rosso (Florestano, 2023) e Maree (Pagine, 2021), quest’ultima con nota di Elio Pecora.Il volume è disponibile a Bisceglie o presso le maggiori librerie online.