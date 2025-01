Orlando Bloom e Drew Barrymore protagonisti dello spot MSC Crociere per il Superbowl del 9 febbraio 2025

NAPOLI – MSC Crociere, la terza compagnia di crociere al mondo, ha annunciato oggi che Drew Barrymore e Orlando Bloom saranno i protagonisti del primo spot pubblicitario del brand dedicato al Big Game del prossimo 9 febbraio, la famosa finale del campionato di football americano, considerato uno degli eventi sportivi più grandi e seguiti negli Stati Uniti e nel mondo. Lo spot di 60 secondi presenterà la nuova ammiraglia MSC World America, che sarà battezzata a Miami il prossimo 9 aprile, per poi salpare ogni settimana per crociere alla scoperta dei Caraibi. – MSC Crociere, la terza compagnia di crociere al mondo, ha annunciato oggi che Drew Barrymore e Orlando Bloom saranno i protagonisti del primo spot pubblicitario del brand dedicato al Big Game del prossimo 9 febbraio, la famosa finale del campionato di football americano, considerato uno degli eventi sportivi più grandi e seguiti negli Stati Uniti e nel mondo. Lo spot di 60 secondi presenterà la nuova ammiraglia MSC World America, che sarà battezzata a Miami il prossimo 9 aprile, per poi salpare ogni settimana per crociere alla scoperta dei Caraibi.





Drew Barrymore e Orlando Bloom prestano il loro volto a MSC Crociere per lanciare la prima campagna pubblicitaria americana della Compagnia di crociere a conduzione familiare, nell'ambito del suo piano di espansione nel mercato nordamericano. Gli spettatori vedranno i due famosi attori in vacanza a bordo di MSC World America.





"Sono così orgogliosa di collaborare con MSC Crociere, una compagnia che rende possibile a persone e famiglie di scoprire il mondo" ha condiviso Drew Barrymore, attrice e conduttrice di Drew Barrymore Show "Si occupano di tutta l’organizzazione e rendono tutto meraviglioso e gioioso! Inoltre, contribuiscono a creare ricordi incredibili che durano per tutta la vita. Sono entusiasta di collaborare con MSC Crociere in questa iniziativa così significativa!".





Nel teaser, Drew Barrymore e Orlando Bloom siedono al pianoforte nel Top Sail Lounge del MSC Yacht Club, l’area esclusiva che offre un’esperienza di lusso personalizzata, con suite e un’atmosfera intima e raffinata. Bloom esprime la sua critica mentre Barrymore intona la sua miglior interpretazione di "Holiday", che è anche la colonna sonora della nuova campagna.





"Questo è il mio primo spot per il Big Game, e sono onorato di collaborare con un brand così prestigioso" ha dichiarato Orlando Bloom, attore "MSC World America è ricca di stile europeo ed è progettata per offrire esperienze in mare immersive e arricchenti. Sono orgoglioso di presentare sul ‘palcoscenico’ più importante d’America questa nuova nave così elegante che, ne sono certo, riuscirà a sorprendere i viaggiatori di ogni tipo, sia americani che europei".





Lo spot è stato realizzato dalla pluripremiata agenzia creativa Highdive ed è progettato per mettere in evidenza ciò che distingue il marchio dalle altre opzioni di crociera.





"L'espansione di MSC Crociere nel mercato statunitense rappresenta una pietra miliare nel nostro piano di crescita globale" ha sottolineato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di MSC Crociere "Il mercato nordamericano ha per noi un’importanza strategica per noi, non solo per dimensione, ma anche per la maturità del settore crocieristico e per la forte domanda di esperienze di viaggio di alta qualità. Investire in questo mercato ci permette di consolidare la nostra posizione come una delle principali compagnie di crociere a livello mondiale, offrendo agli americani l'opportunità di vivere una crociera a bordo delle nostre navi all'avanguardia, come MSC World America. Con un design unico, servizi esclusivi e un’attenzione particolare alla cultura locale, MSC World America, infatti, è pronta a conquistare il cuore degli ospiti nordamericani e di tutti gli italiani che decideranno di trascorrere le proprie vacanze oltreoceano con noi" ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di MSC Crociere.





La nuova campagna inaugura un anno entusiasmante per MSC Crociere negli Stati Uniti e nel mondo. MSC World America sarà la nave più grande della Compagnia a navigare in Nordamerica, presentando un nuovo modo di concepire la crociera sin dalla sua prima crociera, che salperà da PortMiami il 12 aprile 2025. La nave offrirà itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali, tutte con tappe a Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata di MSC Crociere alle Bahamas con diversi chilometri di spiagge di sabbia bianca, acque turchesi e tante attività divertenti da poter fare sull’isola.





Le caratteristiche di MSC World America:

- Sette distretti progettati per offrire spazi distinti che permetteranno a ogni tipo di viaggiatore di scegliere la propria esperienza di vacanza.

- 19 ristoranti, tra cui l'unico ristorante Eataly in mare.

- 18 bar e lounge, con nuove location come All Stars Sports Bar e The Loft comedy club.

- The Harbour, una nuova area all'aperto per famiglie che include la Cliffhanger, una giostra sopra l'acqua, un percorso a ostacoli, un parco acquatico, un'area giochi, zone relax e ristorazione gratuita "grab-and-go".

- Il World Promenade all'aperto, con negozi, ristoranti e uno degli scivoli asciutti più lunghi in mare, insieme a fantastiche viste sull'oceano.

- La World Galleria su 3 livelli, vivace e piena di attività, con bar, negozi e ristoranti.

- Il più grande MSC Yacht Club nei Caraibi—l'esperienza di lusso "nave nella nave", che con ampie suite, servizio maggiordomo e strutture dedicate come bar, ristorante e un’area piscina.





MSC World America sarà battezzata presso il nuovo terminal della Compagnia a PortMiami, il più grande e tecnologicamente avanzato al mondo, il 9 aprile.





Tra le altre novità di MSC Crociere riguardanti il mercato americano, gli itinerari che da novembre partiranno da Galveston, in Texas, e la programmazione di crociere in Alaska nell'estate del 2026. Leader di mercato consolidato in Italia e Europa, la compagnia offre un portafoglio incomparabile di itinerari globali ricchi di esperienze immersive che vanno ben oltre i Caraibi.