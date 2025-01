Cpi: nessun divieto di accesso alla Biblioteca Vergari per giornalisti e operatori della stampa

LECCE - Dopo aver cercato di vietare la presentazione del libro, dopo aver chiesto la revoca della concessione della Biblioteca Achille Vergari e, infine, dopo aver riscontrato il successo dell’iniziativa, l’ultima polemica rimasta ad una certa parte politica riguarda un presunto divieto di accesso alla Biblioteca per giornalisti e operatori della stampa.Su questo punto riteniamo doveroso fare chiarezza: non esiste alcuna traccia di ordinanze o disposizioni in tal senso. La realtà è differente e facilmente verificabile. L’affluenza all’evento è stata tale che le sale della Biblioteca erano piene in ogni ordine di posto, come dimostrano le numerose foto e testimonianze.Chi ha avuto la pazienza di attendere che si gestisse il grande afflusso di persone ha potuto tranquillamente accedere all’edificio per realizzare foto, video e interviste. Questo è confermato dai numerosi articoli e servizi apparsi oggi sugli organi di stampa locali e nazionali.Garantire il diritto all’informazione e all’operato dei giornalisti è una priorità, ma lo è altrettanto tutelare la sicurezza e la gestione responsabile del pubblico accorso per assistere alla presentazione del libro. Ieri siamo certi di aver espresso il massimo impegno per soddisfare le esigenze di tutti, pur in un clima polemico e intimidatorio creato ad arte dagli stessi soggetti che ancora oggi avanzano accuse infondate e pretestuose.