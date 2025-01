Rutigliano: al via, questa mattina, la Fiera del Fischietto in Terracotta 2025

RUTIGLIANO - Si è alzato ufficialmente il sipario sull’edizione annuale della Fiera del Fischietto in Terracotta di Rutigliano. Come da tradizione, è la festività di Sant’Antonio Abate a fare da apripista alla storica kermesse che, anche quest’anno, celebra l’arte figulina e i fischietti in terracotta.Nella prima mattinata odierna, l’area fieristica allestita presso la Pineta Comunale ha spalancato le proprie porte a cittadini, visitatori e scolaresche. Questi ultimi hanno avuto modo di passeggiare tra gli stand dei maestri artigiani ammirando, da vicino, i suggestivi manufatti in terracotta, simboli inconfondibili della cittadina barese.Si è aperto questa mattina, inoltre, il voto popolare del 36 o Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta: la manifestazione, che da sempre accompagna e arricchisce il programma della Fiera, ha richiamato, anche per l’edizione 2025, artisti da tutta Italia. Per tutta la giornata di oggi, i visitatori della mostra, ubicata al piano terra di Palazzo San Domenico, potranno esprimere la propria preferenza sui fischietti in gara, al fine di assegnare il premio speciale ”Fischietto Popolare 2025”.Si terrà invece, nel primo pomeriggio (ore 16.00), la tradizionale Benedizione degli Animali sul Sagrato della Chiesa di San Domenico. «Un appuntamento – ha sottolineato il sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano – con cui, ogni anno, rinnoviamo il legame tra la Fiera del Fischietto e Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Un momento di aggregazione e di condivisone che la nostra comunità vive sempre con particolare emozione».Saranno tanti gli appuntamenti in programma in questo primo giorno dedicato alla Fiera del Fischietto in Terracotta. Dalle 17.00 alle 19.30, presso il Museo “Domenico Divella”, ci sarà il rilascio dell’annullo filatelico Edizione speciale a cura di Poste Italiane. Palazzo San Domenico, invece, ospiterà, sempre a partire dalle ore 17.00, il festival ”La Josa”, che propone un dibattito dal titolo “ArtigianAI – L’arte futuribile” e esibizioni di musica dal vivo. Grande attesa, alle ore 20.00, per il lancio dei palloni aerostatici. L’area fieristica, impreziosita dalla presenza di stand gastronomici, sarà aperta sino a tarda sera.