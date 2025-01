Parte dalla Sicilia la campagna di recruiting 2025 di Gnv per l'inserimento di 500 nuove risorse

GENOVA – Si aprirà a Palermo mercoledì 29 gennaio la campagna di assunzioni 2025 di GNV – Compagnia di traghetti del Gruppo MSC – realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di potenziare l’organico di circa 500 risorse in vista dell’ingresso di due nuove navi e garantire il massimo livello del servizio per la prossima stagione estiva. – Si aprirà a Palermo mercoledì 29 gennaio la campagna di assunzioni 2025 di GNV – Compagnia di traghetti del Gruppo MSC – realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di potenziare l’organico di circa 500 risorse in vista dell’ingresso di due nuove navi e garantire il massimo livello del servizio per la prossima stagione estiva.





Saranno in tutto 12 gli incontri organizzati da GNV che, partendo dalla Sicilia (Palermo, Catania e Trapani), attraverserà tutto il territorio nazionale per presentare le opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi facendo tappa in Puglia (Bari e Taranto), Calabria (Reggio Calabria e Pizzo Calabro), Campania (Napoli), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Emilia-Romagna (Ravenna) e Liguria (Genova).





In Sicilia gli incontri si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 29 gennaio dalle ore 09:30 alle 16:30 a Palermo (Viale Praga 29), giovedì 30 gennaio dalle 09:30 alle 16:30 a Trapani (Piazzale Falcone e Borsellino 26) e venerdì 31 gennaio dalle 09:30 alle 15:00 a Catania (Via Nicola Coviello 6). Tali recruiting day sono finalizzati allo svolgimento di colloqui conoscitivi, che daranno al contempo modo di far conoscere meglio la Compagnia presentando i percorsi di carriera e le posizioni di bordo aperte.





GNV ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di gestione dell’Hotel come Referenti IT, Assistenti d’Ufficio, Piccolo di Camera e Piccolo di Cucina, Cuochi con diploma alberghiero e/o esperienza di bordo, Pizzaioli, Cambusieri con esperienza di bordo, Magazzinieri con esperienza di bordo e Shop Assistant oltre a personale di Macchina e di Coperta tra cui Ottonaio, Frigorista, Marinaio, Carpentiere, Elettricista, Giovanotto elettricista, Capo Operaio, Operaio Motorista e Operaio Meccanico, Comune di Macchina, Ufficiale di Macchina e Direttore di Macchina, 1° Ufficiale di Macchina.





Ai candidati che parteciperanno agli open day è richiesto di portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio CV aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi SCTW. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo organizzate in collaborazione con MSC Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere.





Per l’invio dei CV è possibile consultare il sito della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione "Lavora con noi". Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it