Bari, l’innovazione e la comunicazione della filiera olivicolo-olearia

BARI – “Innovazione tecnologica e comunicazione nell’ambito della Filiera Olivicolo-Olearia”: è questo il tema del convegno che, nell’ambito di Evolio-Expo, si terrà venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 12 in Fiera del Levante, nella Sala Convegni della Regione Puglia. All’incontro interverrà il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario Masaf. Ai lavori, che saranno coordinati da Giuliano Martino (Italia Olivicola), parteciperanno Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari; Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia; Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto; Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola; e Nicola Pice, direttore del Comitato tecnico-scientifico del Premio Ravanas.Al centro del convegno, i temi cruciali dell’innovazione tecnologica e della comunicazione per sostenere lo sviluppo della filiera olivicolo-olearia.Due questioni che saranno affrontate anche alla luce dell’istituzione del Premio Ravanas, fortemente voluta dall’Unione Nazionale dei Produttori Olivicoli Italia Olivicola, guidata dal suo presidente Gennaro Sicolo, con la partecipazione e la collaborazione di un nutrito e qualificato parterre tra cui: Regione Puglia Assessorato Agricoltura, Industria e Risorse Agroalimentari, Comune di Bitonto, Camera di Commercio di Bari, Assoproli, Oliveti d’Italia, l’associazione di Produttori Olivicoli OTB Oliveti Terra di Bari e la Società Finoliva Global Service S.p.a. no profit. Pietro Ravanas, nato ad Aix-en-Provence nel 1796 e morto a Marsiglia nel 1870, è stato un commerciante e agronomo francese tra i maggiori artefici del successo del sistema olivicolo-oleario nel territorio nella Terra di Bari, della Puglia e dell’intero Mezzogiorno d’Italia.Ravanas è stato un pioniere, un innovatore visionario che, con lungimiranza e determinazione, ha contribuito alla emancipazione della filiera olivicola-olearia in Puglia, grazie all’introduzione di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie all’inizio del diciannovesimo secolo nel Regno delle Due Sicilie, nel campo della raccolta, della trasformazione industriale e della commercializzazione dell’olio di oliva e dei suoi derivati.