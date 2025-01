BarlettaTeatro, 'Io, Ludwig Van Beethoven' al Teatro Curci

BARLETTA - Con "Io, Ludwig Van Beethoven", per la stagione del Comune di Barletta organizzata in collaborazione con Puglia Culture, la compagnia Corrado d’Elia porta a Barletta il prossimo 24 gennaio (Teatro Curci, inizio ore 20.30) il progetto di Corrado d’Elia sulla vita del compositore tedesco. - Con "Io, Ludwig Van Beethoven", per la stagione del Comune di Barletta organizzata in collaborazione con Puglia Culture, la compagnia Corrado d’Elia porta a Barletta il prossimo 24 gennaio (Teatro Curci, inizio ore 20.30) il progetto di Corrado d’Elia sulla vita del compositore tedesco.





Lo spettacolo, incentrato sulla figura del genio musicale Ludwig Van Beethoven, narra la storia del suo talento immenso e, insieme, della sua umanità. Ludwig van Beethoven fu uno dei più grandi geni musicali mai esistiti. Non si può comprendere il genio con occhi normali, non rientra in nessuna categoria e la sua complessità non si può afferrare. Indagarne la vita vuol dire accostarsi ad altezze umanamente insolite, rubarne per un istante la grandezza e la follia per raggiungere ebbrezze ed emozioni insperate. Così, partendo da una passione antica, ci accostiamo a Beethoven con emozione per indagarne i tanti misteri, la sordità, i rapporti col padre e con il suo tempo, il suo talento, gli amori, profondi e contrastati, le sue durezze e soprattutto la sua musica, la sua musica immortale. E quella Nona Sinfonia, quei quattro movimenti così conosciuti e amati che hanno cambiato la storia della musica per sempre. Perché Beethoven aspettò dieci anni per comporre la Nona avendone la musica già in testa? Cosa successe in quei dieci anni? Cosa cambiò nel mondo che lo circondava e cosa successe dentro di lui, e, soprattutto, come si preparò alla serata della prima rappresentazione, a Vienna, il 7 maggio del 1824? Ci vuole tempo per raccontare la bellezza. Chiudiamo gli occhi ed ascolteremo come mai abbiamo fatto prima.